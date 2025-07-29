Когда выйдет новый фильм Тиграна Кеосаяна и о чем он будет?

Тигран Кеосаян снял свой новый фильм "Семь дней Петра Семёныча" в 2024 году в соавторстве с женой Маргаритой Симоньян

29 июля 2025, 14:30, ИА Амител

Кадр из фильма «Семь дней Петра Семёныча»/ Фото: film.ru

Совсем скоро в кинотеатрах должен выйти новый фильм режиссёра и журналиста Тиграна Кеосаяна под названием "Семь дней Петра Семёныча", который автор снял в 2024 году — за полгода до того, как впал в кому. Ещё весной ленту представила жена режиссёра, главред RT Маргарита Симоньян, которая написала к ленте сценарий вместе с Кеосаяном. Подробнее о том, что это за фильм, какой у него сюжет и когда картину можно будет посмотреть в кино — рассказывает amic.ru.

Что это за фильм?

Ленту "Семь дней Петра Семёныча" снял Тигран Кеосаян, его жена Маргарита Симоньян выступила соавтором сценария картины. В основу сюжета лёг рассказ "Беламур" из сборника Маргариты Симоньян с одноимённым названием. На премьере картины, которая состоялась 47-м Московском международном кинофестивале весной 2025 года, Симоньян сказала, что Кеосаяну этот рассказ понравится теплотой, и поэтому он захотел его экранизировать. Съемки проходили летом 2024 года, и работу над фильмом Симоньян назвала "счастливыми минутами".

Известно, что в финальных титрах фильма есть также посвящение брату Тиграна Кеосаяна Давиду, который скончался в 2022 году.

О чём этот фильм?

По сюжету фильма 70-летний Петр Семёнович всю жизнь прожил на Черноморском побережье. Его жена давно умерла, а дочь уехала жить в Турцию и не звонит отцу. Герою ставят диагноз саркома лёгкого, Пётр Семёнович принимает болезнь и подводит итоги своей жизни. Однако надежда на то, что диагноз неверен, всё ещё есть. Через семь дней Петра Семёновича должен осмотреть доктор из Москвы. За это время Пётр Семёнович по-другом взглянет на свою жизнь, вспомнит её лучшие и худшие моменты и попробует найти новый смысл жизни.

Когда выйдет фильм?

Судя по информации на сайте "Кинопоиск", фильм должен выйти в кинотеатрах уже скоро, а именно 21 августа 2025 года.

Кто сыграл в фильме?

В картине сыграли Федор Добронравов ("Сваты", "Праведник"), Олеся Железняк ("Сваты", "Баба Яга спасает мир"), Александр Метёлкин ("Злой город", "Царевна-дягушка") Иван Добронравов ("Дом", "Нулевой пациент"), Карэн Бадалов ("Онегин", "Библиотекарь") и другие актёры.

С какого возраста можно смотреть фильм?

Фильм предназначен для взрослой аудитории, его возрастной рейтинг 18+. Так что в кино пустят только совершеннолетних зрителей.

Что с Тиграном Кеосаяном?

Тигран Кеосаян лежит в коме уже более шести месяцев — в ней он оказался после перенесённого в конце 2024 года сердечного приступа, который привёл режиссёра к клинической смерти 9 января 2025 года. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Однако врачи продолжают бороться за жизнь режиссёра. В лечении Кеосаяна используются реабилитационные методы стимуляции, которые повышают вероятность восстановления. Подробнее о состоянии Кеосаяна можно прочитать здесь.