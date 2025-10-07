Бородин потребовал убрать Прохора Шаляпина со сцены, назвав его "больным человеком"

Особое возмущение Бородина вызвали негативные высказывания певца в адрес детей

07 октября 2025, 21:00, ИА Амител

Прохор Шаляпин / Фото: vk.com/shalyapin_official

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал запретить выступления певца Прохора Шаляпина. В своем обращении, опубликованном изданием "Абзац", общественник резко раскритиковал контент исполнителя.

«Шаляпина нужно в срочном порядке обследовать. Я не могу даже прокомментировать вещи, которые он несет в массы. Популяризация отдыха с бабулями, безработицы и альфонства», – заявил Бородин.

Руководитель ФПБК подчеркнул, что на сцене и в медиапространстве не должно быть места такому "больному человеку". Особое возмущение Бородина вызвали негативные высказывания певца в адрес детей, в связи с чем он призвал внимательнее присмотреться к деятельности Шаляпина.