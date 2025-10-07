Бородин потребовал убрать Прохора Шаляпина со сцены, назвав его "больным человеком"
Особое возмущение Бородина вызвали негативные высказывания певца в адрес детей
07 октября 2025, 21:00, ИА Амител
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал запретить выступления певца Прохора Шаляпина. В своем обращении, опубликованном изданием "Абзац", общественник резко раскритиковал контент исполнителя.
«Шаляпина нужно в срочном порядке обследовать. Я не могу даже прокомментировать вещи, которые он несет в массы. Популяризация отдыха с бабулями, безработицы и альфонства», – заявил Бородин.
Руководитель ФПБК подчеркнул, что на сцене и в медиапространстве не должно быть места такому "больному человеку". Особое возмущение Бородина вызвали негативные высказывания певца в адрес детей, в связи с чем он призвал внимательнее присмотреться к деятельности Шаляпина.
21:15:36 07-10-2025
(пишу с иронией)
Прохор живёт с бабушками -потому что уход за престарелыми всегда поощряется в обществе...
22:19:27 07-10-2025
Шинник (21:15:36 07-10-2025) (пишу с иронией)Прохор живёт с бабушками -потому что ухо... Ныне ирония очень сильно распространена (
21:36:00 07-10-2025
Поддержу земляка Бородина, хотя ни одной песни Прохора Шаляпина не слышал.
23:28:37 07-10-2025
Гость (21:36:00 07-10-2025) Поддержу земляка Бородина, хотя ни одной песни Прохора Шаляп... Типа не в курсе но осуждаю 😂👍 супер
21:37:45 07-10-2025
Того давнего Шаляпина про блоху слышал.
21:48:35 07-10-2025
Бородин мент с юга, подьедается в ЕР - не путать с певцом Бородиным
21:59:40 07-10-2025
Олег (21:48:35 07-10-2025) Бородин мент с юга, подьедается в ЕР - не путать с певцом Бо... Ах, это не наш Бородин. Другой, который от народа, Ошибка вышла. (
22:11:02 07-10-2025
"Руководитель ФПБК подчеркнул, что на сцене и в медиапространстве не должно быть места такому "больному человеку". "------- Ни Шаляпина ни Бородина не должно быть в медиапространстве. Глядишь и страна начнет выздоравливать...
22:34:33 07-10-2025
Гость (22:11:02 07-10-2025) "Руководитель ФПБК подчеркнул, что на сцене и в медиапростра... Но мы новые песни уже вряд ли услышим. Хотя... Может какое-нибудь новое ускорение) А там уж и перестройка. В первую очередь очищение мозгов. Которые(мозги) черти к чему начинают привыкать ( Поколение заммеров,поколение альфа, бета, дзета...
11:55:51 08-10-2025
Гость (22:11:02 07-10-2025) "Руководитель ФПБК подчеркнул, что на сцене и в медиапростра... Шаман, Любэ и Кадышева? Мне пофиг на Шаляпина, так же, как на Шамана. Люди сами разберутся, что слушать, и за кем следить в новостях
00:46:47 08-10-2025
А коррупция Бородина не интересует? Шаляпин не является примером для подражания, это интервью в котором он рассказывает о себе, а вот Бородин явно решил на его популярности о себе заявить в СМИ, вот уж кто точно не является примером нравственных ценностей так это депутаты, которые занимаются самопиаром вместо того чтобы работать, 30 лет прошло, а они до сих пор не могут вывести теневую экономику из тени, про них вообще забыть надо пусть работают.
07:38:04 08-10-2025
И кто все эти люди...
09:48:25 08-10-2025
Бородин только и делает, что борется с артистами. Хотя должен бороться с коррупцией. Где результаты его работы? Только петиции строчит. Таких деятелей, как этот Бородин уже давно пора отменить!
10:54:50 08-10-2025
Гость (09:48:25 08-10-2025) Бородин только и делает, что борется с артистами. Хотя долже... Бородин борется с артистами, строча петиции!)
09:53:44 08-10-2025
Это тот самый Бородин, который Киркорова отменил🤣