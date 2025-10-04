Музыкальный критик призвал "гнать со сцены" певицу Славу
Мужчина назвал артистку "певицей одного хита"
04 октября 2025, 08:00, ИА Амител
Известный музыкальный критик Сергей Соседов высказал резкое мнение о творчестве певицы Славы (Анастасии Сланевской), заявив, что ее нужно "гнать со сцены". В интервью Общественной службе новостей он назвал артистку "певицей одного хита" и признался, что не может вспомнить ни одной ее песни.
По словам критика, Слава давно не выпускает новых хитов и пытается привлечь внимание публики, устраивая "шоу на камеру". Соседов провел параллели с Аллой Пугачевой, отметив, что когда-то и Примадонна, по его мнению, пыталась удержать интерес аудитории "романами и скандалами" после потери голоса.
«У Славы, полагаю, сейчас такой же период в творческой жизни. Таких звезд нужно гнать со сцены», – подвел итог музыкальный эксперт.
08:29:45 04-10-2025
Ваще разогнать всю эту шушеру...
08:39:56 04-10-2025
про эту певицу ртом слышала только один раз, когда ей сиськи криво пришили. согласна с критиком Соседовым- нужно гнать поганой метлой всех этих певиц любого пола.
15:56:28 04-10-2025
Элен без ребят (08:39:56 04-10-2025) про эту певицу ртом слышала только один раз, когда ей сиськи... сама то чем поёшь? прочищенным гудком?
09:06:47 04-10-2025
Соседов же заднеприводный
Его самого нужно гнать в Европу
14:22:16 04-10-2025
Гость (09:06:47 04-10-2025) Соседов же заднеприводныйЕго самого нужно гнать в Европу... но это ведь никак не отменяет сказанного им в отношении сабжа, да?
09:14:07 04-10-2025
Согласен полностью. А ещё филюдурачка!!!
11:22:55 04-10-2025
А что вы хотите - Сергей Соседов никогда не скрывал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, во многих своих интервью он не отрицал этого. Вот его цитата:
Да, я никогда не скрывал свою ориентацию и я совершенно не стыжусь того, что мне нравятся мужчины. Даже в шоу я могу иногда сделать участникам-мужчинам комплимент, о том, какие у них красивые глаза или сильные руки.
16:44:47 04-10-2025
Себя пусть выгонит. Не может вспомнить песни - от этого есть таблетки для памяти. Слава красивая на сцене и голос хороший. Мне она нравится. А разогнать много кого можно предложить.
18:47:36 04-10-2025
Соседова самого гнать надо ото всюду. Бездарность, сплетник, склочник! Ну и прям плакат ходячий пропаганды ЛГБТ!
20:37:01 04-10-2025
Совершенно ровно - так делают почти все - это же бизнес и шоу хотите не смотрите.Главное не то что они делают просто шоу стало для них огромным доходом наряду с тем что " наши люди в булочную на такси не ездят" многие просто существует.
08:15:35 05-10-2025
Молодец Соседов. Продолжает генеральную линию линию партии: встать в едином порыве, наказать, запретить, выгнать. А мне не нравится Шура, Стас Михайлов и много еще кто. Да просто не куплю альбом, переключу волну радио (их нет в принципе на тех волнах, которые я слушаю), не обращу внимания. Но зачем гнать, запрещать? Оставить Паваротти и Хворостовского? Редкий дурак этот Соседов. Но принципы партии знает.
00:06:51 07-10-2025
Пузырек (08:15:35 05-10-2025) Молодец Соседов. Продолжает генеральную линию линию партии: ... Шуру и, простихоспаде, Стаса Михайлова, не любят многие, но! те же многие знают что они поют и даже в количестве больше 1 песни (потому, собственно, и не любят) . а что поет сабж, кто знает? или, например, тоже певица, как ее там... Дора из вчерашней новости.