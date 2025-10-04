Музыкальный критик призвал "гнать со сцены" певицу Славу

Мужчина назвал артистку "певицей одного хита"

04 октября 2025, 08:00, ИА Амител

Певица Слава / Фото: соцсети артистки

Известный музыкальный критик Сергей Соседов высказал резкое мнение о творчестве певицы Славы (Анастасии Сланевской), заявив, что ее нужно "гнать со сцены". В интервью Общественной службе новостей он назвал артистку "певицей одного хита" и признался, что не может вспомнить ни одной ее песни.

По словам критика, Слава давно не выпускает новых хитов и пытается привлечь внимание публики, устраивая "шоу на камеру". Соседов провел параллели с Аллой Пугачевой, отметив, что когда-то и Примадонна, по его мнению, пыталась удержать интерес аудитории "романами и скандалами" после потери голоса.