Музыкальный критик призвал "гнать со сцены" певицу Славу

Мужчина назвал артистку "певицей одного хита"

04 октября 2025, 08:00, ИА Амител

Певица Слава / Фото: соцсети артистки
Известный музыкальный критик Сергей Соседов высказал резкое мнение о творчестве певицы Славы (Анастасии Сланевской), заявив, что ее нужно "гнать со сцены". В интервью Общественной службе новостей он назвал артистку "певицей одного хита" и признался, что не может вспомнить ни одной ее песни.

По словам критика, Слава давно не выпускает новых хитов и пытается привлечь внимание публики, устраивая "шоу на камеру". Соседов провел параллели с Аллой Пугачевой, отметив, что когда-то и Примадонна, по его мнению, пыталась удержать интерес аудитории "романами и скандалами" после потери голоса.

«У Славы, полагаю, сейчас такой же период в творческой жизни. Таких звезд нужно гнать со сцены», – подвел итог музыкальный эксперт.

Комментарии 12

Avatar Picture
Толян...

08:29:45 04-10-2025

Ваще разогнать всю эту шушеру...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

08:39:56 04-10-2025

про эту певицу ртом слышала только один раз, когда ей сиськи криво пришили. согласна с критиком Соседовым- нужно гнать поганой метлой всех этих певиц любого пола.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:28 04-10-2025

Элен без ребят (08:39:56 04-10-2025) про эту певицу ртом слышала только один раз, когда ей сиськи... сама то чем поёшь? прочищенным гудком?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:47 04-10-2025

Соседов же заднеприводный
Его самого нужно гнать в Европу

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

14:22:16 04-10-2025

Гость (09:06:47 04-10-2025) Соседов же заднеприводныйЕго самого нужно гнать в Европу... но это ведь никак не отменяет сказанного им в отношении сабжа, да?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:07 04-10-2025

Согласен полностью. А ещё филюдурачка!!!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бийчанин

11:22:55 04-10-2025

А что вы хотите - Сергей Соседов никогда не скрывал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, во многих своих интервью он не отрицал этого. Вот его цитата:

Да, я никогда не скрывал свою ориентацию и я совершенно не стыжусь того, что мне нравятся мужчины. Даже в шоу я могу иногда сделать участникам-мужчинам комплимент, о том, какие у них красивые глаза или сильные руки.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

16:44:47 04-10-2025

Себя пусть выгонит. Не может вспомнить песни - от этого есть таблетки для памяти. Слава красивая на сцене и голос хороший. Мне она нравится. А разогнать много кого можно предложить.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:47:36 04-10-2025

Соседова самого гнать надо ото всюду. Бездарность, сплетник, склочник! Ну и прям плакат ходячий пропаганды ЛГБТ!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:37:01 04-10-2025

Совершенно ровно - так делают почти все - это же бизнес и шоу хотите не смотрите.Главное не то что они делают просто шоу стало для них огромным доходом наряду с тем что " наши люди в булочную на такси не ездят" многие просто существует.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

08:15:35 05-10-2025

Молодец Соседов. Продолжает генеральную линию линию партии: встать в едином порыве, наказать, запретить, выгнать. А мне не нравится Шура, Стас Михайлов и много еще кто. Да просто не куплю альбом, переключу волну радио (их нет в принципе на тех волнах, которые я слушаю), не обращу внимания. Но зачем гнать, запрещать? Оставить Паваротти и Хворостовского? Редкий дурак этот Соседов. Но принципы партии знает.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

00:06:51 07-10-2025

Пузырек (08:15:35 05-10-2025) Молодец Соседов. Продолжает генеральную линию линию партии: ... Шуру и, простихоспаде, Стаса Михайлова, не любят многие, но! те же многие знают что они поют и даже в количестве больше 1 песни (потому, собственно, и не любят) . а что поет сабж, кто знает? или, например, тоже певица, как ее там... Дора из вчерашней новости.

  -2 Нравится
Ответить
