Борющаяся с онкозаболеванием жительница Новосибирска откровенно рассказала о своем опыте

24 февраля 2026, 22:36, ИА Амител

Борющаяся с онкозаболеванием Кристина / Фото: "КП-Новосибирск"

Воспитатель детского сада из Сибири Кристина уже семь лет живет с диагнозом папиллярный рак щитовидной железы. Историю своей борьбы с заболеванием 34-летняя женщина рассказала "КП-Новосибирск".

Первые симптомы появились в 2018 году после тяжелого развода. По словам Кристины, на фоне стресса несколько недель держалась температура около 37,5 градуса, а также возник дискомфорт в области шеи и увеличились лимфоузлы. Других признаков болезни не было.

УЗИ выявило образование, после чего женщину направили к эндокринологу. По словам Кристины, врач ограничилась рекомендацией наблюдаться и назначила травяные сборы, не проведя полноценного осмотра. Повторное обследование прошло спустя полгода уже в Новосибирске. Медики насторожились и назначили пункцию.

«Мне 27 лет, какие могут быть проблемы? Мне отдают заключение, сажусь на лавочку, читаю: "папиллярный рак щитовидной железы". И все — мир перевернулся», — рассказала Кристина.

После подтверждения диагноза пациентку направили к онкологам. Первую операцию провели 17 декабря 2019 года. По словам женщины, рядом с ней в палате находился Роман, который тогда был ее молодым человеком.

«17 декабря у него был день рождения. Он сидел рядом, держал меня за руку, а я хриплым голосом говорю: с днем рождения, любимый», — вспоминает она.

Вскоре врачи сообщили о необходимости повторного вмешательства из-за выявленных метастазов.

«Хирург сказал, что опухоль злокачественная и есть метастазы. Нужно полностью удалять щитовидку и лимфоузлы», — рассказала Кристина.

В январе ей полностью удалили щитовидную железу. Затем последовало лечение радиоактивным йодом по квоте — такую терапию проводят в Московской области и Красноярске. Первую процедуру Кристина прошла в Красноярске весной 2020 года.

«Закрытая палата, окна не открываются, душ три минуты, вода собирается в отдельный резервуар. Дают выпить жидкость с радиоактивным йодом. Было очень плохо, тошнило, вены на руках почернели», — вспоминает она.

После выписки женщина несколько дней носила справку о том, что не представляет опасности для окружающих, и соблюдала ограничения — нельзя было спать с мужем в одной кровати, готовить и работать с детьми. 29 мая, в день рождения Кристины, Роман сделал ей предложение. Позже пара зарегистрировала брак, отказавшись от пышного торжества.

В 2021 году обследование показало рецидив. Кристина вновь поехала на лечение в Красноярск. Вторую процедуру, по ее словам, она перенесла значительно тяжелее — препарат пришлось принимать повторно.

В 2024 году врачи заподозрили новые образования в области шеи и печени. Пункции злокачественных клеток не выявили, однако наблюдение продолжается. Очередное обследование запланировано на апрель.

Сейчас Кристина пожизненно принимает гормональные препараты, регулярно проходит обследования и по медицинским показаниям не может беременеть. Она отмечает, что лечение повлияло на эмоциональное состояние и обострило сопутствующие заболевания, в том числе врожденный ихтиоз и гормональные нарушения. За время терапии женщина набрала около 25 килограммов, позже при поддержке врача смогла снизить вес на 15 кг.