Браконьера на Алтае оштрафовали на 360 тысяч рублей за убийство трех косуль
Подозреваемый разделал туши, мясо сложил в мешки, а шкуры оставил на месте
22 января 2026, 14:30, ИА Амител
В Шебалинском районе Республики Алтай полицейские задержали 43-летнего жителя села Топучая, подозреваемого в незаконной охоте на трех сибирских косуль. Ущерб, причиненный животному миру, оценен в 360 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.
По данным ведомства, мужчина на квадроцикле выехал в урочище Васильев Лог, расположенное примерно в шести километрах от населенного пункта. Там он застрелил трех косуль из зарегистрированного охотничьего оружия, не имея лицензии на добычу. После этого подозреваемый разделал туши, мясо сложил в мешки, а шкуры оставил на месте.
Браконьера заметили сотрудники охотнадзора, когда тот спускался с горы. Попытка скрыться не удалась – мужчину задержали на месте. У него изъяли квадроцикл, охотничье ружье, патроны и два мешка с тушами животных. На допросе задержанный признал вину.
В отношении жителя села Топучая возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ "Незаконная охота, причинившая особо крупный ущерб". Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.
Ранее в Целинном районе Алтайского края полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве самца лося. Ущерб Министерству природы составил 80 тысяч рублей, было возбуждено уголовное дело.
17:48:44 22-01-2026
фу. там кругом черви в мясе, , они в лесах все насквозь заразные и носителт всякого ..фууу...а клеща в шкурах!!! уйма, как не противно такое есть?!
18:19:34 22-01-2026
застрелить этого гада
20:34:00 22-01-2026
Не за убийство косуль "прищучили" живоглотного негодяя, а лишь ради наживы в форме очередного штрафа - на этот раз (среди уймы прочих) за нанесённый "ущерб Министерству природы"!
10:09:22 23-01-2026
О, я знаком с людьми, которые тоже считают, что камеры на дорогах ставят ради штрафов и наживы. Ну так не нарушай ПДД! (с) Этого мужика явно не голод толкнул на охоту, а если так хочется убивать ни в чем неповинных зверей - купи охотничью лицензию