Пустили на колбасу. В Алтайском крае задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве лося
Ущерб Министерству природы составил 80 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело
14 июля 2025, 10:30, ИА Амител
В Целинном районе Алтайского края полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве самца лося, сообщили в МВД региона.
О забое животного в двух километрах от села Рупосово в дежурную часть заявили накануне. Правоохранители оперативно установили подозреваемых. Ими оказались два приятеля: 39-летний житель Бийского района и 38-летний местный житель. Фигуранты дали признательные показания.
"Со слов одного из друзей, они поехали на рыбалку, бийчанин прихватил с собой ружье, зарегистрированное на него, так как друг рассказал, что в этом районе местные жители иногда встречают медведей. Проезжая по полевой дороге, приятели увидели лося. Бийчанин достал ружье и выстрелил в животное несколько раз", – рассказали в ведомстве.
После этого злоумышленники разделали тушу: часть мяса отдали на переработку для колбасных изделий, остальное хранили у себя.
Ущерб краевому Минприроды составил 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, также подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и изъяли у них часть мяса.
Ранее в Петропавловском районе Алтайского края полицейские задержали браконьера, который застрелил двух косуль. Ущерб от его действий оценили в 80 тысяч рублей. В отношении мужчины также возбудили уголовное дело.
10:47:49 14-07-2025
"изголодавшиеся". Сами от голода не понимали, что творят. Помутнение прям какое-то.
12:06:48 14-07-2025
в Турочаке лосей все бьют, безнаказанно. Они там вместо коров у них по мясу, проверьте вот! в морозилках или лось или косули
13:30:21 14-07-2025
Гость (12:06:48 14-07-2025) в Турочаке лосей все бьют, безнаказанно. Они там вместо коро... жестковато
12:08:49 14-07-2025
Засудить на полную катушку. А вот министра транспорта с почестями проводили. Даже с огромн ым букетом роз ассистентка проводила.
12:51:16 14-07-2025
"""Ущерб краевому Минприроды составил 80 тысяч рублей.""" - а лось минприродский чтоли был? И кем погибший лось работал в минприроде? Лосём? Реально?
13:14:41 14-07-2025
Гость (12:51:16 14-07-2025) """Ущерб краевому Минприроды составил 80 тысяч рублей.""" - ... по закону все дикие животные принадлежат государству