НОВОСТИПроисшествия

Пустили на колбасу. В Алтайском крае задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве лося

Ущерб Министерству природы составил 80 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело

14 июля 2025, 10:30, ИА Амител

Улика / Фото: ГУ МВД по России по Алтайскому краю
Улика / Фото: ГУ МВД по России по Алтайскому краю

В Целинном районе Алтайского края полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве самца лося, сообщили в МВД региона.

О забое животного в двух километрах от села Рупосово в дежурную часть заявили накануне. Правоохранители оперативно установили подозреваемых. Ими оказались два приятеля: 39-летний житель Бийского района и 38-летний местный житель. Фигуранты дали признательные показания.

"Со слов одного из друзей, они поехали на рыбалку, бийчанин прихватил с собой ружье, зарегистрированное на него, так как друг рассказал, что в этом районе местные жители иногда встречают медведей. Проезжая по полевой дороге, приятели увидели лося. Бийчанин достал ружье и выстрелил в животное несколько раз", – рассказали в ведомстве.

После этого злоумышленники разделали тушу: часть мяса отдали на переработку для колбасных изделий, остальное хранили у себя.

Ущерб краевому Минприроды составил 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, также подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и изъяли у них часть мяса.

Ранее в Петропавловском районе Алтайского края полицейские задержали браконьера, который застрелил двух косуль. Ущерб от его действий оценили в 80 тысяч рублей. В отношении мужчины также возбудили уголовное дело.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

10:47:49 14-07-2025

"изголодавшиеся". Сами от голода не понимали, что творят. Помутнение прям какое-то.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:48 14-07-2025

в Турочаке лосей все бьют, безнаказанно. Они там вместо коров у них по мясу, проверьте вот! в морозилках или лось или косули

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:30:21 14-07-2025

Гость (12:06:48 14-07-2025) в Турочаке лосей все бьют, безнаказанно. Они там вместо коро... жестковато

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Их конечно

12:08:49 14-07-2025

Засудить на полную катушку. А вот министра транспорта с почестями проводили. Даже с огромн ым букетом роз ассистентка проводила.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:16 14-07-2025

"""Ущерб краевому Минприроды составил 80 тысяч рублей.""" - а лось минприродский чтоли был? И кем погибший лось работал в минприроде? Лосём? Реально?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:41 14-07-2025

Гость (12:51:16 14-07-2025) """Ущерб краевому Минприроды составил 80 тысяч рублей.""" - ... по закону все дикие животные принадлежат государству

  9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров