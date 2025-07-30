НОВОСТИПроисшествия

Бригады МБУ "Автодорстрой" контролируют работу ливневок на затопленных улицах Барнаула

Обильные осадки затопили улицу Взлетную, часть Попова и 65 лет Победы

30 июля 2025, 18:33, ИА Амител

Подтопления в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Дорожные бригады МБУ "Автодорстрой" находятся на подтопленных улицах Барнаула и контролируют работу ливнеприемных колодцев. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Обильные осадки подтопили территории в районе остановки "Бия", на улице Взлетной, на улицах Попова и на 65 лет Победы перед Павловским трактом, а также в других низменных местах. 

Напомним, что из-за затопления временно изменили движение транспорта: 

  • автобусы  № 10, 60 едут по: Энтузиастов - 65 лет Победы - Павловский трак, далее по своим маршрутам;
  • автобус № 53: Попова - 280-летия Барнаула - 65 лет Победы. 

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и выбирать пути объезда.

Барнаул Транспорт

Жора

18:45:25 30-07-2025

Что на Антона Петрова горит?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:34:10 30-07-2025

Жора (18:45:25 30-07-2025) Что на Антона Петрова горит?... гаражи какие-то и сараи на поселке. там все друг у друга не головах живут

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Валерий

18:46:42 30-07-2025

Никогда не было и вот опять

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:56:21 30-07-2025

"Автодорстрой" контролируют "неработу" ливневок

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:23:54 30-07-2025

Пластиком все забито

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:34:46 30-07-2025

что там на обьездной на власихинской дорога уплыла

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:35:00 30-07-2025

Гость (19:34:46 30-07-2025) что там на обьездной на власихинской дорога уплыла ... да там всё уплыло. и пузотерки эти страннейшие - особенно их водилы. не жалеют технику

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:07:17 31-07-2025

не контролируют, а наблюдают

  -2 Нравится
Ответить
