Бригады МБУ "Автодорстрой" контролируют работу ливневок на затопленных улицах Барнаула
Обильные осадки затопили улицу Взлетную, часть Попова и 65 лет Победы
30 июля 2025, 18:33, ИА Амител
Подтопления в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
Дорожные бригады МБУ "Автодорстрой" находятся на подтопленных улицах Барнаула и контролируют работу ливнеприемных колодцев. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
Обильные осадки подтопили территории в районе остановки "Бия", на улице Взлетной, на улицах Попова и на 65 лет Победы перед Павловским трактом, а также в других низменных местах.
Напомним, что из-за затопления временно изменили движение транспорта:
- автобусы № 10, 60 едут по: Энтузиастов - 65 лет Победы - Павловский трак, далее по своим маршрутам;
- автобус № 53: Попова - 280-летия Барнаула - 65 лет Победы.
Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и выбирать пути объезда.
18:45:25 30-07-2025
Что на Антона Петрова горит?
22:34:10 30-07-2025
Жора (18:45:25 30-07-2025) Что на Антона Петрова горит?... гаражи какие-то и сараи на поселке. там все друг у друга не головах живут
18:46:42 30-07-2025
Никогда не было и вот опять
18:56:21 30-07-2025
"Автодорстрой" контролируют "неработу" ливневок
19:23:54 30-07-2025
Пластиком все забито
19:34:46 30-07-2025
что там на обьездной на власихинской дорога уплыла
22:35:00 30-07-2025
Гость (19:34:46 30-07-2025) что там на обьездной на власихинской дорога уплыла ... да там всё уплыло. и пузотерки эти страннейшие - особенно их водилы. не жалеют технику
11:07:17 31-07-2025
не контролируют, а наблюдают