Бригады МБУ "Автодорстрой" контролируют работу ливневок на затопленных улицах Барнаула

Обильные осадки затопили улицу Взлетную, часть Попова и 65 лет Победы

30 июля 2025, 18:33, ИА Амител

Подтопления в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Дорожные бригады МБУ "Автодорстрой" находятся на подтопленных улицах Барнаула и контролируют работу ливнеприемных колодцев. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Обильные осадки подтопили территории в районе остановки "Бия", на улице Взлетной, на улицах Попова и на 65 лет Победы перед Павловским трактом, а также в других низменных местах.

Напомним, что из-за затопления временно изменили движение транспорта:

автобусы № 10, 60 едут по: Энтузиастов - 65 лет Победы - Павловский трак, далее по своим маршрутам;

автобус № 53: Попова - 280-летия Барнаула - 65 лет Победы.

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и выбирать пути объезда.