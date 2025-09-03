Бродячие собаки разобрали очередной автомобиль в Хабаровске
Утром хозяйку кроссовера ждал неприятный сюрприз
03 сентября 2025, 11:14, ИА Амител
В Хабаровске стая бездомных собак вновь устроила разруху, на этот раз превратив в цель кроссовер Mitsubishi Outlander. Автомобиль, припаркованный на улице Большой, утром встретил хозяйку с частично разобранным кузовом. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Подобные инциденты в городе происходят все чаще. Жители отмечают, что агрессивные дворняги не только портят машины, но и пугают прохожих. Совсем недавно та же стая терроризировала людей на улице Комсомольской.
«Собаки бросались на прохожих и повреждали имущество, добираясь и до автомобилей, – отрывали бамперы, рвали подкрылки и даже вырывали фары», – отмечает Telegram-канал.
Местные власти пока не предложили действенного решения, а горожане продолжают сталкиваться с уличной "бандой", которая держит в страхе целые кварталы.
Ранее сообщалось, что 20 августа в районе проезда Южного Власихинского, 42, произошло нападение собаки на подростка.
11:41:25 03-09-2025
Бедных собачек пожалеть надо.
12:06:31 03-09-2025
Они там авторазбор скоро организуют по-ходу, региональные особенности такие видимо
16:31:10 03-09-2025
бешенство?