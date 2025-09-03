Бродячие собаки разобрали очередной автомобиль в Хабаровске

Утром хозяйку кроссовера ждал неприятный сюрприз

03 сентября 2025, 11:14, ИА Амител

Стая собак частично разобрала кроссовер / Источник фото: Amur Mash

В Хабаровске стая бездомных собак вновь устроила разруху, на этот раз превратив в цель кроссовер Mitsubishi Outlander. Автомобиль, припаркованный на улице Большой, утром встретил хозяйку с частично разобранным кузовом. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Подобные инциденты в городе происходят все чаще. Жители отмечают, что агрессивные дворняги не только портят машины, но и пугают прохожих. Совсем недавно та же стая терроризировала людей на улице Комсомольской.

«Собаки бросались на прохожих и повреждали имущество, добираясь и до автомобилей, – отрывали бамперы, рвали подкрылки и даже вырывали фары», – отмечает Telegram-канал.

Местные власти пока не предложили действенного решения, а горожане продолжают сталкиваться с уличной "бандой", которая держит в страхе целые кварталы.

Ранее сообщалось, что 20 августа в районе проезда Южного Власихинского, 42, произошло нападение собаки на подростка.