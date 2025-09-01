Собаки напали на детей в Забайкальском крае: сломали девочке позвоночник и отгрызли ухо

Восьмилетний мальчик получил менее тяжелые травмы

01 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В городе Борзя Забайкальского края собаки напали на двух детей. Об этом сообщил Telegram-канал "Chita.Ru | Новости Читы" со ссылкой на исполняющего обязанности главы муниципалитета Ивана Трухина.

По его словам, сильнее всего пострадала десятилетняя девочка. Врачи диагностировали у нее перелом позвоночника, а также сообщили о необходимости операции по ампутации уха.

Второй ребенок, восьмилетний мальчик, получил менее тяжелые травмы. Ему оказали помощь на месте, обработав раны и сделав необходимые инъекции. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

«Заместитель по соцработе держит на контроле, помощь по необходимости окажем», – подчеркнул Трухин.

Он уточнил, что хозяева животных, с которым уже работают сотрудники полиции, выразили готовность усыпить собак.

Ранее в Барнауле собака бойцовской породы сильно покусала девочку.