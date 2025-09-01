Собаки напали на детей в Забайкальском крае: сломали девочке позвоночник и отгрызли ухо
Восьмилетний мальчик получил менее тяжелые травмы
01 сентября 2025, 11:00, ИА Амител
В городе Борзя Забайкальского края собаки напали на двух детей. Об этом сообщил Telegram-канал "Chita.Ru | Новости Читы" со ссылкой на исполняющего обязанности главы муниципалитета Ивана Трухина.
По его словам, сильнее всего пострадала десятилетняя девочка. Врачи диагностировали у нее перелом позвоночника, а также сообщили о необходимости операции по ампутации уха.
Второй ребенок, восьмилетний мальчик, получил менее тяжелые травмы. Ему оказали помощь на месте, обработав раны и сделав необходимые инъекции. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.
«Заместитель по соцработе держит на контроле, помощь по необходимости окажем», – подчеркнул Трухин.
Он уточнил, что хозяева животных, с которым уже работают сотрудники полиции, выразили готовность усыпить собак.
Ранее в Барнауле собака бойцовской породы сильно покусала девочку.
11:12:10 01-09-2025
Зоошизы, ну докажите, что виновата девочка. Дюша, вперёд на защиту блоховозов.
12:22:37 01-09-2025
Гость (11:12:10 01-09-2025) Зоошизы, ну докажите, что виновата девочка. Дюша, вперёд на ... Ну, как вариант, дети часто к собачкам ручонки свои тянут. А собачки бывают разные...
11:16:00 01-09-2025
Ну вот, а я уже подумал, что Амител от одной из любимых тем для обсуждения отказался! Ваш выход, травители и стрелятели, только учтите, что здесь собаки хозяйские.
14:05:09 01-09-2025
Сибиряк. (11:16:00 01-09-2025) Ну вот, а я уже подумал, что Амител от одной из любимых тем ... Поддерживаю! Любимая тема сайта. А ,как правило, нападают породистые собаки, не беспризорные.
11:33:56 01-09-2025
По ходу, гуляли собаки у этого хозяина сами по себе...
11:41:13 01-09-2025
По-моему, в данном случае хозяев надо усыплять вместе с собаками. Чтоб другим любителям зоошизы не повадно было и может начнут думать головой, а не задницей.Простите.
11:45:29 01-09-2025
Зато чипированные!
16:51:30 01-09-2025
"Готовы усыпить собак" - этого недостаточно. По суду взыскать моральный и материальный ущерб нужно. Восстановление здоровья позвоночника - это не баран чихнул. А стоимость услуг психолога -вообще за ...