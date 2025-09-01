НОВОСТИПроисшествия

Собаки напали на детей в Забайкальском крае: сломали девочке позвоночник и отгрызли ухо

Восьмилетний мальчик получил менее тяжелые травмы

01 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В городе Борзя Забайкальского края собаки напали на двух детей. Об этом сообщил Telegram-канал "Chita.Ru | Новости Читы" со ссылкой на исполняющего обязанности главы муниципалитета Ивана Трухина.

По его словам, сильнее всего пострадала десятилетняя девочка. Врачи диагностировали у нее перелом позвоночника, а также сообщили о необходимости операции по ампутации уха.

Второй ребенок, восьмилетний мальчик, получил менее тяжелые травмы. Ему оказали помощь на месте, обработав раны и сделав необходимые инъекции. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

«Заместитель по соцработе держит на контроле, помощь по необходимости окажем», – подчеркнул Трухин.

Он уточнил, что хозяева животных, с которым уже работают сотрудники полиции, выразили готовность усыпить собак.

Ранее в Барнауле собака бойцовской породы сильно покусала девочку.

дети Собаки Нападения на людей

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

11:12:10 01-09-2025

Зоошизы, ну докажите, что виновата девочка. Дюша, вперёд на защиту блоховозов.

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:37 01-09-2025

Гость (11:12:10 01-09-2025) Зоошизы, ну докажите, что виновата девочка. Дюша, вперёд на ... Ну, как вариант, дети часто к собачкам ручонки свои тянут. А собачки бывают разные...

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сибиряк.

11:16:00 01-09-2025

Ну вот, а я уже подумал, что Амител от одной из любимых тем для обсуждения отказался! Ваш выход, травители и стрелятели, только учтите, что здесь собаки хозяйские.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:09 01-09-2025

Сибиряк. (11:16:00 01-09-2025) Ну вот, а я уже подумал, что Амител от одной из любимых тем ... Поддерживаю! Любимая тема сайта. А ,как правило, нападают породистые собаки, не беспризорные.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:33:56 01-09-2025

По ходу, гуляли собаки у этого хозяина сами по себе...

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

11:41:13 01-09-2025

По-моему, в данном случае хозяев надо усыплять вместе с собаками. Чтоб другим любителям зоошизы не повадно было и может начнут думать головой, а не задницей.Простите.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:29 01-09-2025

Зато чипированные!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

16:51:30 01-09-2025

"Готовы усыпить собак" - этого недостаточно. По суду взыскать моральный и материальный ущерб нужно. Восстановление здоровья позвоночника - это не баран чихнул. А стоимость услуг психолога -вообще за ...

  6 Нравится
Ответить
