В Барнауле собака бойцовской породы сильно покусала девочку

Ребенок хотел погладить животное

21 августа 2025, 11:45, ИА Амител

Пострадавшая девочка / Фото: "Инцидент Барнаул"
Пострадавшая девочка / Фото: "Инцидент Барнаул"

20 августа в районе проезда Южного Власихинского, 42, произошло нападение собаки на подростка. По словам матери пострадавшей, предположительно, стаффордширский терьер (со слов другой очевидицы – бульдог) на поводке-рулетке атаковал 13-летнюю девочку, получившую множественные рваные раны лица, уха, шеи, спины и обеих ног, сообщает "Инцидент Барнаул".

Согласно свидетельским показаниям, инцидент произошел после того, как девочка попросила разрешения погладить собаку у сопровождавшего ее мужчины. Владелец животного разрешил, но во время контакта собака внезапно набросилась на ребенка. Очевидцы утверждают, что хозяин не предпринял действий к остановке нападения, и лишь вмешательство прохожей женщины помогло отогнать животное.

Пострадавшая была экстренно госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Следственные органы СК РФ по Алтайскому краю зарегистрировали доследственную проверку по факту нападения собаки на подростка. Действия владельца животного оцениваются по статье 118 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальная прокуратура проводит оценку соблюдения владельцем собаки требований к содержанию животных. По результатам проверки будет решаться вопрос о судебной защите прав пострадавшей и возмещении причиненного вреда.

Комментарии 23

Avatar Picture
Гость

11:48:59 21-08-2025

Хозяину блоховоза скорее всего даже наказания не будет, если только отец ребенка постарается.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:03 21-08-2025

Гость (11:48:59 21-08-2025) Хозяину блоховоза скорее всего даже наказания не будет, если... Пота отца ребенка накажут, это же Россия.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:40 21-08-2025

научите детей не подходить/гладить /играть с чужими животными - вам же будет спокойнее

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:01:50 21-08-2025

Гость (11:50:40 21-08-2025) научите детей не подходить/гладить /играть с чужими животны... так то она спросила у хозяина

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:56:01 21-08-2025

Буквально вчера иду с внучкой мне навстречу мужчина с бульдогом и без намордника и прямо на тротуаре нагадил - сказал ему так он меня обматерил.А сколько собак когда одни в кварирах лают и соседям это труба - и ничего.Ну народ.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:01 21-08-2025

гость (11:56:01 21-08-2025) Буквально вчера иду с внучкой мне навстречу мужчина с бульдо... 112 звоните и заявляете. ему минимум 4 штрафа. за хулиганство 2 и 2 за нарушение о регистрации животного и о содержании/выгуле

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:12 21-08-2025

собаку - усыпить
владельцу - штраф + срок

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:43 21-08-2025

Гость (11:59:12 21-08-2025) собаку - усыпитьвладельцу - штраф + срок... и на сво отправить, родину защищать!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:22:25 21-08-2025

Гость (11:59:12 21-08-2025) собаку - усыпитьвладельцу - штраф + срок... Усыпить обоих и в одну могилу. А то еще размножаться будет.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:39 21-08-2025

Ребенок хотел погладить животное.
Погладила?
Погладила?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

14:08:20 21-08-2025

Гость (11:59:39 21-08-2025) Ребенок хотел погладить животное.Погладила? ... Придурка-собачника судить надо.Кроме того, что собака была без намордника, собачник должен был не допускать девочку к собаке. О том, что он обязан был помочь девочке, это даже не обсуждается и только должно усиливать наказание собачьего быдла.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:43 21-08-2025

Псину усыпить, хозяину всю жизнь выплачивать девчушке 25% от дохода.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:47 21-08-2025

Никто никого не просил погладить, это собачий хозяин начал отбрёхиваться в стиле "сама виновата".

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:15:54 21-08-2025

Ну и помогло чипирование

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:11 21-08-2025

гость (12:15:54 21-08-2025) Ну и помогло чипирование... Помогло. Чиновникам.
Они свой бюджет (карман) наполняют исправно.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:30:23 21-08-2025

Когда запретят держать таких страшных собак, огромных, бойцовых пород?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:23 21-08-2025

Вот поэтому все (в том числе добрые) собачатины должны быть в намордниках

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:43 21-08-2025

Гость (13:35:23 21-08-2025) Вот поэтому все (в том числе добрые) собачатины должны быть ... Ну кроме этих, которые размером с варежку. Сам за беспощадные отстрелы...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:47 21-08-2025

У меня дома рыбки в аквариуме плавают, ни кого не покусают). Нужно просто правильную животинку заводить!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:31 21-08-2025

выходит особака бойцоавской породы была без намордника?
Собаку усыпить. За нападение на человека, ибо просматривается упущение в воспитании опасного животного.
Владельца оштрафовать, и обязать содержать ребенка как минимум до 18 лет выплачивая пособия.
И запретить право на имение опасных животных в будующем.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:01:59 21-08-2025

С "домашними" собаками давно уже пора наводить порядок!!!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:03:20 21-08-2025

У нас в панельке на 1 этаже хозяин держит собак. Засыпаем под лай, просыпаемся под лай. Короче,ивесело живём. И сделать ничего нельзя(((

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:32:08 21-08-2025

Хозяин стоял и смотрел, даже не пытался помочь.
Никто гладить не собирался.

  0 Нравится
Ответить
