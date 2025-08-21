В Барнауле собака бойцовской породы сильно покусала девочку
Ребенок хотел погладить животное
21 августа 2025, 11:45, ИА Амител
20 августа в районе проезда Южного Власихинского, 42, произошло нападение собаки на подростка. По словам матери пострадавшей, предположительно, стаффордширский терьер (со слов другой очевидицы – бульдог) на поводке-рулетке атаковал 13-летнюю девочку, получившую множественные рваные раны лица, уха, шеи, спины и обеих ног, сообщает "Инцидент Барнаул".
Согласно свидетельским показаниям, инцидент произошел после того, как девочка попросила разрешения погладить собаку у сопровождавшего ее мужчины. Владелец животного разрешил, но во время контакта собака внезапно набросилась на ребенка. Очевидцы утверждают, что хозяин не предпринял действий к остановке нападения, и лишь вмешательство прохожей женщины помогло отогнать животное.
Пострадавшая была экстренно госпитализирована с травмами различной степени тяжести.
Следственные органы СК РФ по Алтайскому краю зарегистрировали доследственную проверку по факту нападения собаки на подростка. Действия владельца животного оцениваются по статье 118 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальная прокуратура проводит оценку соблюдения владельцем собаки требований к содержанию животных. По результатам проверки будет решаться вопрос о судебной защите прав пострадавшей и возмещении причиненного вреда.
11:48:59 21-08-2025
Хозяину блоховоза скорее всего даже наказания не будет, если только отец ребенка постарается.
14:04:03 21-08-2025
Гость (11:48:59 21-08-2025) Хозяину блоховоза скорее всего даже наказания не будет, если... Пота отца ребенка накажут, это же Россия.
11:50:40 21-08-2025
научите детей не подходить/гладить /играть с чужими животными - вам же будет спокойнее
22:01:50 21-08-2025
Гость (11:50:40 21-08-2025) научите детей не подходить/гладить /играть с чужими животны... так то она спросила у хозяина
11:56:01 21-08-2025
Буквально вчера иду с внучкой мне навстречу мужчина с бульдогом и без намордника и прямо на тротуаре нагадил - сказал ему так он меня обматерил.А сколько собак когда одни в кварирах лают и соседям это труба - и ничего.Ну народ.
14:26:01 21-08-2025
гость (11:56:01 21-08-2025) Буквально вчера иду с внучкой мне навстречу мужчина с бульдо... 112 звоните и заявляете. ему минимум 4 штрафа. за хулиганство 2 и 2 за нарушение о регистрации животного и о содержании/выгуле
11:59:12 21-08-2025
собаку - усыпить
владельцу - штраф + срок
14:25:43 21-08-2025
Гость (11:59:12 21-08-2025) собаку - усыпитьвладельцу - штраф + срок... и на сво отправить, родину защищать!
19:22:25 21-08-2025
Гость (11:59:12 21-08-2025) собаку - усыпитьвладельцу - штраф + срок... Усыпить обоих и в одну могилу. А то еще размножаться будет.
11:59:39 21-08-2025
Погладила?
14:08:20 21-08-2025
Гость (11:59:39 21-08-2025) Ребенок хотел погладить животное.Погладила? ... Придурка-собачника судить надо.Кроме того, что собака была без намордника, собачник должен был не допускать девочку к собаке. О том, что он обязан был помочь девочке, это даже не обсуждается и только должно усиливать наказание собачьего быдла.
12:05:43 21-08-2025
Псину усыпить, хозяину всю жизнь выплачивать девчушке 25% от дохода.
12:05:47 21-08-2025
Никто никого не просил погладить, это собачий хозяин начал отбрёхиваться в стиле "сама виновата".
12:15:54 21-08-2025
Ну и помогло чипирование
12:57:11 21-08-2025
гость (12:15:54 21-08-2025) Ну и помогло чипирование... Помогло. Чиновникам.
Они свой бюджет (карман) наполняют исправно.
13:30:23 21-08-2025
Когда запретят держать таких страшных собак, огромных, бойцовых пород?
13:35:23 21-08-2025
Вот поэтому все (в том числе добрые) собачатины должны быть в намордниках
14:11:43 21-08-2025
Гость (13:35:23 21-08-2025) Вот поэтому все (в том числе добрые) собачатины должны быть ... Ну кроме этих, которые размером с варежку. Сам за беспощадные отстрелы...
14:26:47 21-08-2025
У меня дома рыбки в аквариуме плавают, ни кого не покусают). Нужно просто правильную животинку заводить!
14:52:31 21-08-2025
выходит особака бойцоавской породы была без намордника?
Собаку усыпить. За нападение на человека, ибо просматривается упущение в воспитании опасного животного.
Владельца оштрафовать, и обязать содержать ребенка как минимум до 18 лет выплачивая пособия.
И запретить право на имение опасных животных в будующем.
16:01:59 21-08-2025
С "домашними" собаками давно уже пора наводить порядок!!!
18:03:20 21-08-2025
У нас в панельке на 1 этаже хозяин держит собак. Засыпаем под лай, просыпаемся под лай. Короче,ивесело живём. И сделать ничего нельзя(((
18:32:08 21-08-2025
Хозяин стоял и смотрел, даже не пытался помочь.
Никто гладить не собирался.