В Барнауле собака бойцовской породы сильно покусала девочку

Ребенок хотел погладить животное

21 августа 2025, 11:45, ИА Амител

Пострадавшая девочка / Фото: "Инцидент Барнаул"

20 августа в районе проезда Южного Власихинского, 42, произошло нападение собаки на подростка. По словам матери пострадавшей, предположительно, стаффордширский терьер (со слов другой очевидицы – бульдог) на поводке-рулетке атаковал 13-летнюю девочку, получившую множественные рваные раны лица, уха, шеи, спины и обеих ног, сообщает "Инцидент Барнаул".

Согласно свидетельским показаниям, инцидент произошел после того, как девочка попросила разрешения погладить собаку у сопровождавшего ее мужчины. Владелец животного разрешил, но во время контакта собака внезапно набросилась на ребенка. Очевидцы утверждают, что хозяин не предпринял действий к остановке нападения, и лишь вмешательство прохожей женщины помогло отогнать животное.

Пострадавшая была экстренно госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Следственные органы СК РФ по Алтайскому краю зарегистрировали доследственную проверку по факту нападения собаки на подростка. Действия владельца животного оцениваются по статье 118 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальная прокуратура проводит оценку соблюдения владельцем собаки требований к содержанию животных. По результатам проверки будет решаться вопрос о судебной защите прав пострадавшей и возмещении причиненного вреда.