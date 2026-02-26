Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов

В первую тройку также вошли ректоры БЮИ и АГАУ

26 февраля 2026, 16:15, ИА Амител

Ректоры университетов / Коллаж: "Атмосфера"

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в январе 2026 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за январь:

ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров — 1-е место, 13 упоминаний;

начальник Барнаульского юридического института Олег Носков — 2-е место, восемь упоминаний;

и.о. ректора Алтайского государственного аграрного университета Владимир Плешаков — 3-е место, семь упоминаний.

Медиарейтинг ректоров алтайских университетов за январь 2026 года / Инфографика: "Атмосфера"

«На первом месте — ректор АлтГУ Сергей Бочаров, месяцем ранее занимавший третью позицию. На второй строчке начальник БЮИ Олег Носков, назначенный на должность в конце января. Замыкает тройку и.о. ректора АГАУ Владимир Плешаков, в декабре располагавшийся на пятом месте», — отмечает издание.