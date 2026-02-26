Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов
В первую тройку также вошли ректоры БЮИ и АГАУ
26 февраля 2026, 16:15, ИА Амител
Ректоры университетов / Коллаж: "Атмосфера"
Ректор АлтГУ Сергей Бочаров возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в январе 2026 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за январь:
- ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров — 1-е место, 13 упоминаний;
- начальник Барнаульского юридического института Олег Носков — 2-е место, восемь упоминаний;
- и.о. ректора Алтайского государственного аграрного университета Владимир Плешаков — 3-е место, семь упоминаний.
Медиарейтинг ректоров алтайских университетов за январь 2026 года / Инфографика: "Атмосфера"
«На первом месте — ректор АлтГУ Сергей Бочаров, месяцем ранее занимавший третью позицию. На второй строчке начальник БЮИ Олег Носков, назначенный на должность в конце января. Замыкает тройку и.о. ректора АГАУ Владимир Плешаков, в декабре располагавшийся на пятом месте», — отмечает издание.
18:57:54 26-02-2026
Это хорошо или плохо?Если бы он занял 1 место по качеству выпускаемых специалистов я бы понял. А так...ну упоминали его и что?
20:12:34 26-02-2026
гость (18:57:54 26-02-2026) Это хорошо или плохо?Если бы он занял 1 место по качеству вы... Местные вузы специалистов не выпускают уже давно. Выпускают не пойми что с бумажкой, место которой разве что на гвоздике в сельском сортире.