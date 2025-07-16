Будут ли штрафовать россиян за поиск запрещенной информации в интернете?

В Госдуму внесены поправки, которые касаются поиска экстремистской информации и использования VPN

16 июля 2025

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента новые поправки в КоАП. Согласно им, граждан будут штрафовать на три-пять тысяч рублей за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в федеральный перечень, и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN-сервисов. Amic.ru рассказывает, правда ли россиян планируют наказывать за чтение запрещенного контента.

Что предполагает инициатива?

Народные избранники собираются внести поправки в статью 13.53 КоАП РФ "Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен".

Согласно инициативе депутатов, граждан планируют штрафовать, если они умышленно искали в интернете экстремистские материалы из опубликованного федерального списка и получили к ним доступ, "в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен". Последнее – это как раз VPN-сервисы. За рекламу VPN-сервисов также планируется штрафовать граждан на сумму от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц – на сумму от 80 до 150 тысяч рублей, а юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

За поиск запрещенной информации будут штрафовать?

Да. Согласно инициативе, если намеренно вводить запросы на запрещенные тексты в поисковике и читать их, можно попасть под штраф.

Какая именно информация запрещена?

Речь идет об экстремистских материалах, которые включены в официально опубликованный федеральный список. Этот перечень размещен на сайте Минюста РФ. Ознакомиться с ним можно здесь.

Как могут выявлять нарушения?

Специалист по цифровой безопасности юрист Станислав Селезнев рассказал Forbes, что для выявления нарушения могут использовать историю поиска в аккаунте Google или на изъятом устройстве, проверять историю браузера и результаты автозаполнения. Кроме того, сами операторы связи помогут обнаружить нарушителей. Так, если трафик пользователя не защищен, то операторы видят, какими приложениями и сайтами пользуется абонент.

Поэтому эксперт считает, что принятие поправок может привести к более частой проверке устройств уличными патрулями и к массовому использованию режима "инкогнито" в браузере.

При этом другой представитель IT-отрасли отметил, что непонятно, как доказать чтение человеком экстремистского ресурса без изъятия у него устройства.

Кто авторы закона?

Авторами закона выступили депутаты от "Единой России" Василий Пискарев, Евгений Москвичев, Александр Хинштейн, Рахим Азимов, Эрнест Валеев и Анатолий Выборный, а также депутат от Алтайского края Александр Терентьев ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"). Изменения были предложены ко второму чтению законопроекта о поправках в КоАП, которые связаны с законом о "О транспортно-экспедиционной деятельности". Изначально этот закон предусматривал исключительно штрафы для экспедиторов.

А разве VPN не запрещен?

1 марта 2024 года в России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, писал ТАСС. При этом тогда в Роскомнадзоре уточняли, что по российскому закону работа "средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту" запрещена в России еще с февраля 2020 года. VPN-сервисы как раз относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничен доступ к защищенным ресурсам, уточняли в Роскомнадзоре. Однако каких-либо наказаний за использование VPN-сервисов гражданами пока законом не предусмотрено.