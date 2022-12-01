Франчайзинг: как вывести бизнес на новый уровень

Франчайзинг — это форма сотрудничества, при которой популярная компания (франчайзер) позволяет другим предпринимателям (франчайзи) торговлю от своего имени. При этом франчайзи обязуется реализовывать продукт по принципам и требованиям к бизнесу, который выдвигает франчайзер. Подобным образом работает и франшиза на Businessmens.

Франчайзер позволяет использовать имя компании, её репутацию и место на рынке. Чтобы получить эти права, франчайзи выплачивает франчайзеру первоначальный взнос, а потом делает периодические выплаты, которые предусмотрены договором.

О текущей ситуации франчайзинга в России

Эта модель бизнеса стала работать в нашей стране с начала 90-х. На её развитие сильно повлияли иностранные компании. Сейчас РФ — один из мировых лидеров по темпам развития подобной деятельности. Но нужно понимать, что результативность той или иной схемы франчайзинга зависит от состояния экономики страны и степени востребованности сегмента в том или ином регионе.

Отечественные компании предлагают франшизы в самых разных сферах жизни: от рётейла до банкинга. Больше всего в России франчайзинг развит в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Иркутске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и других городах.

Какова роль франчайзинга в бизнесе

Сейчас франчайзинг — достаточно сильный инструмент для укрупнения малого и среднего сегментов бизнеса в России. Подобный подход во многом увеличивает ВВП страны и имеет много других достоинств, которые необходимы как начинающим бизнесменам, так и представителям власти и населению страны:

— франшиза позволяет успешно передавать опыт ведения бизнеса от успешных игроков рынка и снижает конкуренцию до минимума;

— помогает легко развивать и внедрять новые виды и стандарты бизнеса. А как форма делового сотрудничества он постоянно развивается и подстраивается под новые реалии.

Именно по этим причинам франчайзинг выгоден как покупателям, так и продавцам.

ИП Богомолов Юрий Александрович