В Госдуме решили обсудить возможность обязательного генетического теста для новорожденных

Опрос запустил спикер нижней палаты

11 января 2026, 16:10, ИА Амител

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин организовал голосование среди своих читателей относительно внедрения генетического анализа для пар, планирующих рождение детей. Информацию об этом передает РИА Новости.

Володин отметил, что подобное исследование может быть интегрировано в программу обязательного медицинского страхования, давая возможность еще на этапе планирования беременности оценить вероятность проявления у будущего потомства генетически обусловленных болезней.

Участникам опроса предложено три возможности для ответа: согласен, не согласен и безразлично. В настоящий момент преобладающее количество голосов отдано первому варианту.

Комментарии 30

Avatar Picture
Гость

16:22:02 11-01-2026

Вот этот момент даже не должен обсуждаться. Тест должен стать обязательным!

Avatar Picture
Гость

18:16:33 11-01-2026

Гость (16:22:02 11-01-2026) Вот этот момент даже не должен обсуждаться. Тест должен стат...
Лучше бы обсудили обязательность теста на отцовство, а не этого.

Avatar Picture
Гость

17:55:34 11-01-2026

И тест и ДНК тест
И чтоб циганятки по 200раз одного ребенка не смогли зарегить

Avatar Picture
Гость

17:56:14 11-01-2026

Не терпится, видно, узнать генетические последствия принудительной "вакцинации"...

Avatar Picture
Гость

20:44:42 11-01-2026

Гость (17:56:14 11-01-2026) Не терпится, видно, узнать генетические последствия принудит...
Ну вот если бы не поголовная вакцинация населения в 20-21 веке, то с вероятностью в 50% ты бы помер ещё до 18 лет. Или вообще не родился, потому что помер кто-то из твоих родителей.

Avatar Picture
Олег

18:06:31 11-01-2026

И в паспорт обязательно. И чтоб сразу ясно кто есть кто, даже лучше, чем национальность.

Avatar Picture
Гость

18:39:12 11-01-2026

Евгеника?

Avatar Picture
Гость

21:39:28 11-01-2026

Гость (18:39:12 11-01-2026) Евгеника? ... Всяко лучше чем инвалидов потом выхаживать

Avatar Picture
Гость

09:11:20 12-01-2026

Гость (21:39:28 11-01-2026) Всяко лучше чем инвалидов потом выхаживать... так они уже родились.

Avatar Picture
гость

18:41:24 11-01-2026

это закончится тем, что у кого "плохая" генетика, а определят его по тестам у генетика, запретят рождать детей. Скажут, вынашивайте ребёнка по ЭКО из генетического банка с "Хорошими" генами, а у вас гены "не очень". Какой-то неприятный запашок здесь. Может, выявляют по генам "золотой миллиард"? Улучшать генофонд нужно другими методами.

Avatar Picture
Гость

23:26:00 11-01-2026

гость (18:41:24 11-01-2026) это закончится тем, что у кого "плохая" генетика, а определ... Здоровье будущего ребенка в приоритете, остальное вообще не имеет никакого значения, иначе с какой целью его зачинать? Ради пособий?

Avatar Picture
Гость

05:31:18 12-01-2026

Гость (23:26:00 11-01-2026) Здоровье будущего ребенка в приоритете, остальное вообще не ... Вы. Куку. При чем тут пособия. И в полной семье оно не такое уж и большое. А генетика передаётся через несколько поколений. И могут родиться здоровые дети аа ужей у детей детей нет.

Avatar Picture
Гость

12:12:35 12-01-2026

Гость (05:31:18 12-01-2026) Вы. Куку. При чем тут пособия. И в полной семье оно не такое... такие комментарии всегда усиливают понимание, что тест просто необходим

Avatar Picture
Гость

12:26:45 12-01-2026

Гость (05:31:18 12-01-2026) Вы. Куку. При чем тут пособия. И в полной семье оно не такое... "А генетика передаётся через несколько поколений..." да вы что??? Вы просто открытие сделали в мире науки и медицины! Странно, у меня сестра родная уже почти слепая и не поверите - ее сын тоже слепнет и это как раз таки генетическое, да такое, что ничего не поможет им обоим, это не лечится, хотя она врач и говорит, что знала, что скорее всего так и будет, и хотела еще одного ребенка, но решила, что обрекать еще одного на инвалидность - это верх цинизма и эгоизма.
P.S. А вы будете на нобелевку кандидатуру выставлять с вашим гениальным открытием?

Avatar Picture
гость

15:49:22 12-01-2026

Гость (12:26:45 12-01-2026) "А генетика передаётся через несколько поколений..." да вы ч... генетические отклонения происходят в третьем поколении, деды-внуки, а на родителях природа отдыхает. Это основы генетики

Avatar Picture
гость

09:20:22 12-01-2026

Гость (23:26:00 11-01-2026) Здоровье будущего ребенка в приоритете, остальное вообще не ... да брось! Тест для новорожденных - не главный. Собираются ввести тест перед регистрацией брака, чтобы родители знали, какая у них генетика. По результатам теста генетик выносит вердикт - можно рождать детей или нет. Давно уже это применяется, но не афишируется, чтобы не возбуждать людей. Людей с генетическими отклонениями убеждают не иметь детей.

Avatar Picture
Гость

12:08:45 12-01-2026

гость (09:20:22 12-01-2026) да брось! Тест для новорожденных - не главный. Собираются вв... а минусы какие?

Avatar Picture
Гость

20:42:11 11-01-2026

Заголовок про новорожденных.
В статье про заболевания родителей.
В комментариях беснуются антиваксеры и инцелы с тестом на отцовство.

Короче, в огороде бузина, а в Киеве - дядька

Avatar Picture
Гость

22:05:06 11-01-2026

Видать, отрицательно прошедших результаты, даже в роддомах не будут принимать, ибо безсмысленно (по Высокому мнению)

Avatar Picture
гость

09:32:38 12-01-2026

Гость (22:05:06 11-01-2026) Видать, отрицательно прошедших результаты, даже в роддомах н... запросто. Не прошедших тест родителей могут лишить пособий, врачебной помощи.

Avatar Picture
умный

11:46:47 12-01-2026

гость (09:32:38 12-01-2026) запросто. Не прошедших тест родителей могут лишить пособий, ... и не только. Могут и умертвлять потом подл любым предлогом. Это инициатива глобалистов
Дело не в болезнях а в том что зная ДНК матери и ДНК отца и прикинув ДНК будующего дитя потом позже в роддоме беременной сделают укол с вакциной сделанной заранее по ДНК. Суть в том что в ДНК встроят информацию, изменения по сути печать 666. Ребенок уже выйдет из роддома с печатью на челе
поэтому вывод -придется если не хотите чипа рожать не в больнице

Avatar Picture
Гость

12:28:19 12-01-2026

умный (11:46:47 12-01-2026) и не только. Могут и умертвлять потом подл любым предлогом. ... с вами в принципе все понятно...родителям тест не помешал бы точно

Avatar Picture
Гость

12:18:06 12-01-2026

гость (09:32:38 12-01-2026) запросто. Не прошедших тест родителей могут лишить пособий, ... Каких пособий их лишат и какой помощи, если тест делается задолго ДО беременности??? Вы рожаете ради пособий?

Avatar Picture
Гость

22:05:36 11-01-2026

Вечный вопрос о том, что появилось раньше, курица или яйцо? В нашем случае, он будет звучать как вопрос о том, что важнее любовь или разум? Невозможно заставить женщину родить ребёнка от нелюбимого, но подходящего "генетически" мужчины, а если всё же это произойдет, то все участники этого шабаша понесут Божественное наказание. Если это будет на уровне государства, то в истории останется только памятка для "особо одарённых" к чему может привести государство дремучесть его руководителей, пример Древняя Греция с культом физического совершенства, где "больных" детей принудительно выбраковывали после рождения. Современный уровень российских политиков всё ближе подводит нашу страну к краю бездны, здесь только хочется им напомнить, что если не станет страны, то и они бесследно исчезнут в бездне.

Avatar Picture
гость

09:28:45 12-01-2026

Гость (22:05:36 11-01-2026) Вечный вопрос о том, что появилось раньше, курица или яйцо? ... верно! Генетика сейчас принимает формы евгеники - искусственного улучшения генофонда, когда родителей с несовершенной генетикой стерилизовали насильственно, оставляли возможность рождать родителям с "хорошей" генетикой. Так делали в Германии в годы Второй мировой войны фашисты. Но сейчас??????? Генетика сейчас подошла к опасной черте.

Avatar Picture
Гость

18:18:21 12-01-2026

Гость (22:05:36 11-01-2026) Вечный вопрос о том, что появилось раньше, курица или яйцо? ... не читайте всякой дури. никто никого не умертвлял, нив Спарте, нигде. Это просто исторический анекдот

Avatar Picture
гость

09:45:34 12-01-2026

кто проталкивает это решение? Явно ненавистник и враг нашей страны. С одной стороны, ратуют за демографию, с другой стороны - пресекают деторождение.
Улучшают генофонд в течение многих столетий, а не запретом рождать или нет.

Avatar Picture
Гость

12:30:38 12-01-2026

гость (09:45:34 12-01-2026) кто проталкивает это решение? Явно ненавистник и враг нашей ... как раз наоборот, потому что важно качество, а не количество

Avatar Picture
гость

15:46:43 12-01-2026

Гость (12:30:38 12-01-2026) как раз наоборот, потому что важно качество, а не количество... вот-вот, фашисты так же говорили, когда насильственно стерилизовали женщин в Германии

Avatar Picture
аксинья

19:17:22 12-01-2026

ну ваще капец не верится😳😖😨😭

