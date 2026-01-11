В Госдуме решили обсудить возможность обязательного генетического теста для новорожденных

Опрос запустил спикер нижней палаты

11 января 2026, 16:10, ИА Амител

Новорожденный и мать / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин организовал голосование среди своих читателей относительно внедрения генетического анализа для пар, планирующих рождение детей. Информацию об этом передает РИА Новости.

Володин отметил, что подобное исследование может быть интегрировано в программу обязательного медицинского страхования, давая возможность еще на этапе планирования беременности оценить вероятность проявления у будущего потомства генетически обусловленных болезней.

Участникам опроса предложено три возможности для ответа: согласен, не согласен и безразлично. В настоящий момент преобладающее количество голосов отдано первому варианту.