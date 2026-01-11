В Госдуме решили обсудить возможность обязательного генетического теста для новорожденных
Опрос запустил спикер нижней палаты
11 января 2026, 16:10, ИА Амител
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин организовал голосование среди своих читателей относительно внедрения генетического анализа для пар, планирующих рождение детей. Информацию об этом передает РИА Новости.
Володин отметил, что подобное исследование может быть интегрировано в программу обязательного медицинского страхования, давая возможность еще на этапе планирования беременности оценить вероятность проявления у будущего потомства генетически обусловленных болезней.
Участникам опроса предложено три возможности для ответа: согласен, не согласен и безразлично. В настоящий момент преобладающее количество голосов отдано первому варианту.
16:22:02 11-01-2026
Вот этот момент даже не должен обсуждаться. Тест должен стать обязательным!
18:16:33 11-01-2026
Гость (16:22:02 11-01-2026) Вот этот момент даже не должен обсуждаться. Тест должен стат...
Лучше бы обсудили обязательность теста на отцовство, а не этого.
17:55:34 11-01-2026
И тест и ДНК тест
И чтоб циганятки по 200раз одного ребенка не смогли зарегить
17:56:14 11-01-2026
Не терпится, видно, узнать генетические последствия принудительной "вакцинации"...
20:44:42 11-01-2026
Гость (17:56:14 11-01-2026) Не терпится, видно, узнать генетические последствия принудит...
Ну вот если бы не поголовная вакцинация населения в 20-21 веке, то с вероятностью в 50% ты бы помер ещё до 18 лет. Или вообще не родился, потому что помер кто-то из твоих родителей.
18:06:31 11-01-2026
И в паспорт обязательно. И чтоб сразу ясно кто есть кто, даже лучше, чем национальность.
18:39:12 11-01-2026
Евгеника?
21:39:28 11-01-2026
Гость (18:39:12 11-01-2026) Евгеника? ... Всяко лучше чем инвалидов потом выхаживать
09:11:20 12-01-2026
Гость (21:39:28 11-01-2026) Всяко лучше чем инвалидов потом выхаживать... так они уже родились.
18:41:24 11-01-2026
это закончится тем, что у кого "плохая" генетика, а определят его по тестам у генетика, запретят рождать детей. Скажут, вынашивайте ребёнка по ЭКО из генетического банка с "Хорошими" генами, а у вас гены "не очень". Какой-то неприятный запашок здесь. Может, выявляют по генам "золотой миллиард"? Улучшать генофонд нужно другими методами.
23:26:00 11-01-2026
гость (18:41:24 11-01-2026) это закончится тем, что у кого "плохая" генетика, а определ... Здоровье будущего ребенка в приоритете, остальное вообще не имеет никакого значения, иначе с какой целью его зачинать? Ради пособий?
05:31:18 12-01-2026
Гость (23:26:00 11-01-2026) Здоровье будущего ребенка в приоритете, остальное вообще не ... Вы. Куку. При чем тут пособия. И в полной семье оно не такое уж и большое. А генетика передаётся через несколько поколений. И могут родиться здоровые дети аа ужей у детей детей нет.
12:12:35 12-01-2026
Гость (05:31:18 12-01-2026) Вы. Куку. При чем тут пособия. И в полной семье оно не такое... такие комментарии всегда усиливают понимание, что тест просто необходим
12:26:45 12-01-2026
Гость (05:31:18 12-01-2026) Вы. Куку. При чем тут пособия. И в полной семье оно не такое... "А генетика передаётся через несколько поколений..." да вы что??? Вы просто открытие сделали в мире науки и медицины! Странно, у меня сестра родная уже почти слепая и не поверите - ее сын тоже слепнет и это как раз таки генетическое, да такое, что ничего не поможет им обоим, это не лечится, хотя она врач и говорит, что знала, что скорее всего так и будет, и хотела еще одного ребенка, но решила, что обрекать еще одного на инвалидность - это верх цинизма и эгоизма.
P.S. А вы будете на нобелевку кандидатуру выставлять с вашим гениальным открытием?
15:49:22 12-01-2026
Гость (12:26:45 12-01-2026) "А генетика передаётся через несколько поколений..." да вы ч... генетические отклонения происходят в третьем поколении, деды-внуки, а на родителях природа отдыхает. Это основы генетики
09:20:22 12-01-2026
Гость (23:26:00 11-01-2026) Здоровье будущего ребенка в приоритете, остальное вообще не ... да брось! Тест для новорожденных - не главный. Собираются ввести тест перед регистрацией брака, чтобы родители знали, какая у них генетика. По результатам теста генетик выносит вердикт - можно рождать детей или нет. Давно уже это применяется, но не афишируется, чтобы не возбуждать людей. Людей с генетическими отклонениями убеждают не иметь детей.
12:08:45 12-01-2026
гость (09:20:22 12-01-2026) да брось! Тест для новорожденных - не главный. Собираются вв... а минусы какие?
20:42:11 11-01-2026
Заголовок про новорожденных.
В статье про заболевания родителей.
В комментариях беснуются антиваксеры и инцелы с тестом на отцовство.
Короче, в огороде бузина, а в Киеве - дядька
22:05:06 11-01-2026
Видать, отрицательно прошедших результаты, даже в роддомах не будут принимать, ибо безсмысленно (по Высокому мнению)
09:32:38 12-01-2026
Гость (22:05:06 11-01-2026) Видать, отрицательно прошедших результаты, даже в роддомах н... запросто. Не прошедших тест родителей могут лишить пособий, врачебной помощи.
11:46:47 12-01-2026
гость (09:32:38 12-01-2026) запросто. Не прошедших тест родителей могут лишить пособий, ... и не только. Могут и умертвлять потом подл любым предлогом. Это инициатива глобалистов
Дело не в болезнях а в том что зная ДНК матери и ДНК отца и прикинув ДНК будующего дитя потом позже в роддоме беременной сделают укол с вакциной сделанной заранее по ДНК. Суть в том что в ДНК встроят информацию, изменения по сути печать 666. Ребенок уже выйдет из роддома с печатью на челе
поэтому вывод -придется если не хотите чипа рожать не в больнице
12:28:19 12-01-2026
умный (11:46:47 12-01-2026) и не только. Могут и умертвлять потом подл любым предлогом. ... с вами в принципе все понятно...родителям тест не помешал бы точно
12:18:06 12-01-2026
гость (09:32:38 12-01-2026) запросто. Не прошедших тест родителей могут лишить пособий, ... Каких пособий их лишат и какой помощи, если тест делается задолго ДО беременности??? Вы рожаете ради пособий?
22:05:36 11-01-2026
Вечный вопрос о том, что появилось раньше, курица или яйцо? В нашем случае, он будет звучать как вопрос о том, что важнее любовь или разум? Невозможно заставить женщину родить ребёнка от нелюбимого, но подходящего "генетически" мужчины, а если всё же это произойдет, то все участники этого шабаша понесут Божественное наказание. Если это будет на уровне государства, то в истории останется только памятка для "особо одарённых" к чему может привести государство дремучесть его руководителей, пример Древняя Греция с культом физического совершенства, где "больных" детей принудительно выбраковывали после рождения. Современный уровень российских политиков всё ближе подводит нашу страну к краю бездны, здесь только хочется им напомнить, что если не станет страны, то и они бесследно исчезнут в бездне.
09:28:45 12-01-2026
Гость (22:05:36 11-01-2026) Вечный вопрос о том, что появилось раньше, курица или яйцо? ... верно! Генетика сейчас принимает формы евгеники - искусственного улучшения генофонда, когда родителей с несовершенной генетикой стерилизовали насильственно, оставляли возможность рождать родителям с "хорошей" генетикой. Так делали в Германии в годы Второй мировой войны фашисты. Но сейчас??????? Генетика сейчас подошла к опасной черте.
18:18:21 12-01-2026
Гость (22:05:36 11-01-2026) Вечный вопрос о том, что появилось раньше, курица или яйцо? ... не читайте всякой дури. никто никого не умертвлял, нив Спарте, нигде. Это просто исторический анекдот
09:45:34 12-01-2026
кто проталкивает это решение? Явно ненавистник и враг нашей страны. С одной стороны, ратуют за демографию, с другой стороны - пресекают деторождение.
Улучшают генофонд в течение многих столетий, а не запретом рождать или нет.
12:30:38 12-01-2026
гость (09:45:34 12-01-2026) кто проталкивает это решение? Явно ненавистник и враг нашей ... как раз наоборот, потому что важно качество, а не количество
15:46:43 12-01-2026
Гость (12:30:38 12-01-2026) как раз наоборот, потому что важно качество, а не количество... вот-вот, фашисты так же говорили, когда насильственно стерилизовали женщин в Германии
19:17:22 12-01-2026
ну ваще капец не верится😳😖😨😭