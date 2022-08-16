Генеральным директором компании IBS DataFort стал Олег Мотовилов

Новым руководителем IBS DataFor, компании, которую в декабре 2021 года приобрёл ПАО «ВымпелКом», стал Олег Мотовилов. В билайн он пришёл из группы компаний Т1, где занимал должность члена правления Т1 и управляющего директора Т1 Cloud с 2021 года.

С 2016 по 2021 год Мотовилов руководил облачным бизнесом МТС. За время своей работы в МТС он значительно увеличил доход облачного направления, совершил несколько сделок M&A и создал одного из лидеров рынка облаков в России. До прихода в МТС Олег Мотовилов успел поработать на разных должностях в таких компаниях как R-Style, аэропорт Домодедово и «Караван-Телеком».

На новом посту Олег будет отвечать за развитие всего облачного бизнеса билайна.

«Для меня большая честь присоединиться к билайн, чтобы провести Datafort через следующую главу её развития. Datafort — это знаковая компания, обладающая фундаментально сильным бизнесом, движимым исключительно талантливыми сотрудниками. Я с нетерпением жду совместной работы с руководством Datafort, чтобы вывести компанию на новый уровень», — прокомментировал Олег Мотовилов.

По словам исполнительного вице-президента по развитию корпоративного бизнеса билайн Максима Зайкова, компания видит большие перспективы и ощущает потребности бизнеса на рынке облачных услуг — и в B2B, и в B2G.

«Мы рады приветствовать Олега в нашей команде: под руководством опытного эксперта облачный бизнес билайн сможет стать ещё более конкурентоспособным и предлагать клиентам широкий спектр необходимых услуг», — подчеркнул Зайков.