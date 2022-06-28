«Компании могут уйти в минус». Автоэксперт рассказал, почему подорожает ОСАГО

Коридор базового тарифа ОСАГО планируется расширить на 26% вверх и вниз, сообщает Банк России. Для легковых автомобилей базовая ставка составит от 1 646 до 7 535 рублей.

Решение приняли из-за подорожания запчастей, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев. Согласно актуальным расчётам Российского союза автостраховщиков, самые «бьющиеся» при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%.

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Происшествия Стоимость ОСАГО может вырасти для неаккуратных водителей

По заявлению Банка России, новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счёт повышения стоимости страховки для аварийных.

Некоторые специалисты считают, что на самом деле реальная стоимость запчастей увеличилась вдвое. Автоэксперт Александр Михельсон рассказал «Business FM Барнаул», что поднятие цен на ОСАГО в условиях повышения стоимости запчастей и расходных материалов совершенно логичное. В противном случае страховые компании могут уйти в минус.

«Да, действительно, ОСАГО подорожает, безусловно. Самое интересное, если раньше какая-то негативная коннотация по этому поводу была — помните все эти перипетии со стоимостью ОСАГО, с проблемами вечными, которые длились 15 лет, — сейчас то, что происходит с ценами на страховку, конечно, логично. Всё поднялось: все цены на расходники, на лакокрасочные, на всё. Совершенно логичное поднятие цены ОСАГО, потому что в противном случае большинство компаний уйдут в минус», — рассказал Александр Михельсон.

Автоэксперт отметил, что многие страховые компании неофициально говорят, что заниматься ОСАГО невыгодно. При этом никто из них так и не отказался от ОСАГО. «Так что я предполагаю, что здесь доля лукавства есть», — считает Михельсон.

Страховые компании обещают сохранять цены для беспроблемных клиентов. А так называемые «проблемные» водители, которые любят езду «погорячее», могут в полной мере прочувствовать планируемые изменения. Для них повышение цен достигнет тех самых 26%.