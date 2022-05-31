Почему в Алтайском крае растут цены на гостиничные номера?

Туристический поток в Алтайском крае растёт. А вместе с ним и цены на гостиничные номера.

Бесплатные услуги, такие как химическая чистка, стирка и глажка, автоматически включаются в стоимость проживания. Насколько подорожали услуги тех, кто занимается оснащением гостиниц и ресторанов, и какая обстановка в сфере HoReCa, «Business FM Барнаул» рассказала руководитель компании «Дворецкий» Татьяна Теслева:

«Паника была у всех недели две-три. Мы понимаем, чем можем заменить европейские продукты из российских производителей, паника ушла, мы продолжаем работать дальше. У нас есть в линейке европейские бренды. Они пока есть на рынке, но что будет завтра, они сами не знают. Наша цена относительно стабильна. В то же время раз в год есть повышение цен у каждого производителя. Но это 5-7%. Соответственно, у наших производителей повышение цены было, но не 30-40%, как у европейских брендов. Что касается организаций, которые работали с европейскими брендами, то для них оказывается плачевным повышение цен: если выросла цена на средство для стирки, то повышается и себестоимость стираемого белья. Это влечёт за собой увеличение расходов, которые ложатся на гостиницу».

Компания «Дворецкий» работает практически со всеми ресторанами и гостиницами Алтайского края. Моющие, чистящие средства и текстиль она использовала отечественных производителей и до санкций. Поэтому сейчас сложностей с обеспечением клиентов профессиональной химией и инвентарём нет. Скорее наоборот, потребности в их услугах выросли, а бизнес стал ещё прибыльнее.

«Мы до нового года продавали технику. Закупочные цены были в долларах, евро. Когда мы сейчас начинаем её закупать, она у нас получается дешевле, чем в прошлом году, потому что курс доллара сейчас ниже. Нам тоже на руку, что техника стоила дороже, а сейчас дешевле. У нас пылесос стоил около 34, а сейчас — 17. Но опять же, какая цена будет завтра — никто не знает. Если в декабре у нас относительно стабильные были цены, мы понимали, с какой ценой мы будем работать завтра, и могли счета выставлять на пять дней и эту цену фиксировать для конечного потребителя, то сейчас мы выставляем счёт на один день», — рассказала Татьяна Теслева.

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По мнению эксперта, несмотря на то, что сфера HoReCa ввиду санкций и других особенностей современности не испытывает серьёзных сложностей, цены на проживание в гостиницах вряд ли пойдут вниз. Поскольку российская химия, хоть и не намного, но подорожала, и стала приближенной к прежним ценам европейских брендов. А европейские бренды выросли в разы. Если отели, которые привыкли к зарубежной химии, продолжат ею пользоваться, то, скорее всего, цена за номер у них серьёзно вырастет. Выдержат ли такие гостиницы конкуренцию или перейдут на отечественных производителей в обслуживании — будет понятно спустя какое-то время.