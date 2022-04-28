Учиться никогда не поздно. Как принять участие в Губернаторской программе

Уже более 10 лет в Алтайском крае работает Губернаторская программа подготовки кадров для предприятий малого и среднего бизнеса. И уже второй год за её реализацию отвечает алтайский филиал РАНХиГС. Как раз сейчас в разгаре заявочная кампания на 2022 год. Кто и зачем может принять в ней участие, чему там будут учить и стоит ли приходить опытным предпринимателям — на эти и другие вопросы ответили заместитель директора алтайского фонда МСП Станислав Татаринцев и руководитель программы в РАНХиГС Алена Короткова.

От специалиста до руководителя

— Губернаторская программа — это что, давайте напомним читателям?

— Это образовательное мероприятие для руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства региона. Программа обучения включает стажировки на предприятиях, нетворкинг и много общения.

— Сколько человек планируете набрать в этом году?

— Сто пятьдесят человек.

— И чему вы их будете учить?

— Программа состоит из семи модулей: организация командной работы, налогообложение, технологии эффективных коммуникаций, маркетинг и продажи, управлением финансами, технологии ведения переговоров, правовая среда бизнеса.

Курс построен на сочетании «тяжёлых» знаний, которые необходимы человеку, занимающемуся бизнесом, и формировании «мягких» компетенций — переговоры, презентации и умение себя подать.

— Но чем это всё отличается от классического образования?

— Прежде всего, тем, что состоит в основном из практических занятий. Классические университетские лекции мы свели к нулю.

Кроме того, наши слушатели сразу включаются в командную работу с первых занятий. Они делятся на группы, каждая из которых занимается своим проектом.

Все знания мы даём через разбор реальных кейсов, тренинги, дискуссии и другие групповые способы работы.

— В РАНХиГС вообще очень удобная среда для проектной или групповой работы.

— Концепция нашего вуза — партнёрские отношения со слушателями, создание среды для развития. А потому у нас очень комфортные условия: большие помещения для нетворкинга, зоны отдыха, есть даже каминный зал и пиццерия.

— Когда идёт отбор и обучение?

— Чтобы попасть на курс, нужно пройти отбор: записать небольшую видеопрезентацию и рассказать о том, почему вы хотите принять участие.

Приём заявок продлится до 13 мая. И уже 16 мая мы планируем запустить первую группу на образовательную часть. Ещё две — до конца мая, и две последние — в начале июня. Обучение будет длиться около пяти недель. Потом будет небольшой перерыв на июль-август. А в сентябре — начале октября ещё три или четыре модуля.

— Ходить на занятия придётся каждый день?

— Нет, несколько дней в неделю. Причём в самом начале можно выбрать наиболее удобные дни: понедельник-вторник, среда-четверг или пятница-суббота. Так что чем раньше вы подали заявку, тем больше шансов попасть в нужные дни.

Но это в любом случае будут полные рабочие дни (с 09:30 до 16:30), которые нужно будет провести в РАНХиГС. Кстати, часто слушатели ещё и задерживаются, чтобы обсудить свои проекты.

— Какой диплом выдаётся по итогам программы?

— Диплом о профессиональной переподготовке. Это объёмная по количеству часов программа и поэтому документ слушатели получают тоже тяжеловесный.

— Кому стоит подать заявку?

— Мы советуем присоединяться бизнесменам, давно работающим на рынке и понимающим, что мир развивается очень быстро. Появляются новые знания, тренды, информация, и в круговерти повседневных забот мы не всегда можем всё отследить. Иногда пропадает мотивация, бывает выгорание. А здесь будет возможность концентрированно и доступно ознакомиться с новыми технологиями, которые помогут даже опытному предпринимателю. И дадут импульс для развития.

А также тем, кто только начинает бизнес, но зачастую не имеет профильного образования. Они ознакомятся с направлениями, которые помогут правильно стартовать и оформить свои идеи.

Программа будет полезна и наёмным сотрудникам. Мир разный — сегодня ты играешь одну роль, завтра — другую. Да и просто понимание процессов — значимо для эффективной работы.

Кадры — наше всё

— Почему программа бесплатная?

— Потому что она финансируется за счёт регионального бюджета и проводится в рамках краевой программы по развитию предпринимательства. Да, для слушателей она бесплатная, но её организация обходится в серьёзную сумму, потому что там очень качественный контент.

Ещё один приятный бонус для участников — стажировки. Где они проходят и за чей счет?

— Проживание, проезд и сама стажировка тоже бесплатны. В этом году на «производственную практику» отправим 50 лучших участников. РАНХиГС ведёт рейтинг, который повлияет на стажировочный отбор.

Это, как правило, предприятия Сибирского федерального округа по запросам наших предпринимателей.

Например, в прошлом году ездили в компании IT-отрасли и торговли Новосибирска, на промышленные предприятия Новокузнецка. Также были стажировки в Кемерове. Наши партнёры обеспечили встречи на самом высоком уровне, показали производственные процессы.

Программа идёт уже несколько лет, непосредственно в РАНХиГС — второй год. В прошлом году был первый выпуск.

— Расскажите о нём.

— Тогда тоже участвовало 150 представителей малого и среднего бизнеса. Повторимся, что это не только руководители, но и просто сотрудники. После каждого из семи модулей слушатели ставили нам оценки: насколько полезны, важны и значимы полученные знания в их деятельности. Нам кажется, что мы справились — оценки были достаточно высокие. Особенно за стажировки.

Программу на этот год мы немного подкорректировали с учётом предложений участников прошлого курса, чтобы максимально оправдать ожидания.

— Какие темы были самые востребованные?

— У слушателей каждого модуля есть свои предпочтения. А ещё это зависит от сферы бизнеса, опыта, статуса.

Конечно, очень мощный модуль — по налогам. Большим интересом пользовались направление командной работы и по правовой среде бизнеса. Мы строим курс не по учебникам, а чтобы взять знания и использовать их сегодня. То есть кейсы, применимые в Алтайском крае в 2022 году.

— Расскажите о самых ярких проектах прошлого сезона.

— Всего их было 15 и все они очень разные: производство экологических продуктов, инновационная энергетика, рыбное хозяйство. Все были качественные и можно выделить одного условного победителя — проект по созданию гоночной трассы в Алтайском крае.

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