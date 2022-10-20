Эксперт расскажет бизнесу Барнаула, как защищать персональные данные

Нововведения в закон о персональных данных вступили в силу 1 сентября 2022 года. Кого это касается и что с этим делать, расскажут в Барнауле 28 октября на конференции «Персональные данные. Как жить дальше и что делать». Мероприятие пройдёт в центре «Мой бизнес» на Мало-Тобольской, 19. Начало — в 14:30.

Спикером выступит Вероника Нечаева, член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности, сертифицированный аудитор выполнения стандартов Центробанка. Она расскажет, кого затронут нововведения, каковы риски и последствия, и какие меры можно принять уже сейчас, чтобы их избежать.

Участники конференции подробно разберут такие темы, как:

1. Новые требования к уведомлению Роскомнадзора об обработке ПДн.

2. Специальные, биометрические и другие категории ПДн.

3. Как разобраться, что можно передавать, а что нет?

4. Трансграничная передача. Как новый закон изменил условия передачи ПДн через границу.

5. Поручение на обработку ПДн: всё ли вы предусмотрели?

6. Как согласовать нужные документы с нужным регулятором и не сойти с ума.

7. Что такое ГосСОПКА.

8. Новые штрафы и санкции.

9. С чего начать, если вы ничего не делали?

Гости встречи получат бесплатную консультацию по вопросам защиты информации и базовые рекомендации по организации или улучшению мер безопасности. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.