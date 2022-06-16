Застройщики региона рассказали, кого коснётся дефицит сложных лифтов

Иностранные производители сложных лифтов, на чью долю приходилось 20% рынка, объявили о приостановке деятельности в России, сообщает Forbes. Российские компании пока не готовы производить аналоги, поэтому девелоперы ищут замену на турецких и китайских предприятиях.

Строители Алтайского края рассказали «Business FM Барнаул», что дефицит сильнее всего ударит по компаниям, которые устанавливают сложные лифты в небоскрёбах и высокобюджетном жилье. Такие лифты поставляют зарубежные компании. Основная же доля заказов застройщиков региона приходится на более простые модели отечественного производства.

Руководитель коммерческого управления строительной компании «Селф» Екатерина Суслова рассказала, что уход с российского рынка финского предприятия пока сказался на одном из проектов:

«У нас по одному государственному контракту как раз Kone лифты, но в связи с тем, что закрыта поставка в страну, мы будем пересогласовывать с заказчиком. Скорее всего, российского производителя, какое-то импортозамещение. На своих объектах мы с китайскими лифтами работаем. На момент осуществления сделок китайский лифт нам было выгоднее купить, в более качественной отделке, чем российский, при одинаковых параметрах. На государственные контракты, там, конечно, российские идут производители».

Представитель строительной компании «Сибирия» отметил, что для средней и бюджетной ценовой категории алтайских строек предложения западных поставщиков неконкурентоспособны. По его словам, российские лифты производятся достаточно высокого качества и полностью обеспечивают этот сегмент строительства.

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Тем не менее, по мнению эксперта, существенную конкуренцию российским производителям в скором времени могут составить китайские. Прежде Китай не рассматривал Россию как интересный для себя рынок из-за логистических трудностей. Но сейчас предложения азиатских производителей наиболее выгодные. И российские застройщики начали активно выстраивать отношения на рынке Поднебесной.