Сессия АКЗС в Барнауле Бюджет, Налоги и Подвиги (2026)

Бюджет Алтайского края на 2026 год был принят в окончательной редакции

27 ноября 2025, 14:10, ИА Амител

46-я сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

27 ноября в Барнауле прошла очередная сессия Алтайского краевого Законодательного собрания. Одним из важных вопросов на повестке стало принятие бюджета региона на 2026 год. Сегодня депутаты АКЗС одобрили документ в двух чтениях.

Также были внесены изменения в региональное налоговое законодательство. Обновлены положения патентной системы налогообложения, исключены некоторые виды деятельности, такие как услуги охранников и вахтеров. Льготы по транспортному налогу для Героев СССР и России теперь регулируются федеральным законодательством, а налог на игорный бизнес с 2026 года переходит на федеральный уровень.

Кроме того, принят закон, который позволяет садоводческим товариществам стать частью существующих населенных пунктов при соблюдении определенных критериев.

Одним из трогательных моментов сессии стало награждение детей, совершивших героические поступки. Сенаторы Виктор Зобнев и Наталья Кувшинова, а также начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров вручили медали Никите Горячеву, спасшему тонущую девушку, и Виктору Шестакову, который вывел свою семью из горящего дома.

Также на сессии был принят закон о присвоении Барнаульскому лицею железнодорожного транспорта имени Героя Советского Союза Владимира Рублевского. Это решение увековечивает память о выпускнике учебного заведения, погибшем в годы Великой Отечественной войны.



Как прошла 46-я сессия АКЗС – в нашем фоторепортаже.