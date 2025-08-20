НОВОСТИПроисшествия

Бывшего начальника новосибирского ОБЭП осудили за многомиллионные взятки

Умеров покровительствовал игорным заведениям

20 августа 2025, 15:00, ИА Амител

Александр Умеров / Фото: Мария Новикова "КП-Новосибирск"
Александр Умеров / Фото: Мария Новикова "КП-Новосибирск"

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор экс-начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Александру Умерову. Бывший майор полиции, признанный виновным в систематическом получении взяток, избежал реального тюремного срока, но лишился звания и имущества, сообщает "КП-Новосибирск".

Следствие установило, что Умеров через посредников ежемесячно получал от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за покровительство нелегальным игорным заведениям. Преступная схема раскрылась после рейдов общественников и журналистов, зафиксировавших работу игровых автоматов в центре города.

«Умеров полностью признал вину и стал первым из пяти высокопоставленных сотрудников ОБЭП, задержанных по этому делу. Суд назначил наказание в виде четырех с половиной лет условно с испытательным сроком четыре года, штрафом 18 миллионов рублей и конфискацией имущества, приобретенного на незаконные доходы. Также экс-сотрудник полиции лишен звания майора», – пишет издание.

Дело Умерова стало частью масштабной чистки в правоохранительных органах Новосибирска, связанной с коррупцией в сфере игорного бизнеса. К ответственности также были привлечены замначальника городского УЭБиПК Дмитрий Шило и другие руководители подразделений экономической безопасности.

Новосибирская область суд громкое дело Коррупция

Комментарии 9

Avatar Picture
Оборотень

16:12:00 20-08-2025

в погонах

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:48 20-08-2025

Оборотень (16:12:00 20-08-2025) в погонах... Уже нет.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:23 20-08-2025

Почему условно???

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:25:38 20-08-2025

То есть эта мерзкая тварь во время несения службы занималась крупными противоправными деяниями?
А если в то время подойти бы к нему и сказать ему в лицо что он преступник, коррупционер и оборотень в погонах - за это бы наказали по всей строгости закона?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:31:18 20-08-2025

а преподавателей за взятку садят на 10 лет строгача

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:41:43 20-08-2025

хоть на фоте посмотреть как удачник выглядит, что за лев этот тигр ))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:24:21 20-08-2025

Грамотный дядька, знает, что не мантоварками, а миллионами надо взятки брать, иначе реальный срок бы получил.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:57:11 20-08-2025

чюдак- надо было делиться. жадность погубила. но думаю ему обьяснят и он исправится.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:13:05 20-08-2025

вон в бийске мужщина мартоварку у песионерки украл и реальный срок. а этот многомиллионные и ниче- ну обьяснят ему- поймет поделится и на повышение пойдет.

  3 Нравится
Ответить
