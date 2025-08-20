Бывшего начальника новосибирского ОБЭП осудили за многомиллионные взятки
Умеров покровительствовал игорным заведениям
20 августа 2025, 15:00, ИА Амител
Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор экс-начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Александру Умерову. Бывший майор полиции, признанный виновным в систематическом получении взяток, избежал реального тюремного срока, но лишился звания и имущества, сообщает "КП-Новосибирск".
Следствие установило, что Умеров через посредников ежемесячно получал от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за покровительство нелегальным игорным заведениям. Преступная схема раскрылась после рейдов общественников и журналистов, зафиксировавших работу игровых автоматов в центре города.
«Умеров полностью признал вину и стал первым из пяти высокопоставленных сотрудников ОБЭП, задержанных по этому делу. Суд назначил наказание в виде четырех с половиной лет условно с испытательным сроком четыре года, штрафом 18 миллионов рублей и конфискацией имущества, приобретенного на незаконные доходы. Также экс-сотрудник полиции лишен звания майора», – пишет издание.
Дело Умерова стало частью масштабной чистки в правоохранительных органах Новосибирска, связанной с коррупцией в сфере игорного бизнеса. К ответственности также были привлечены замначальника городского УЭБиПК Дмитрий Шило и другие руководители подразделений экономической безопасности.
16:12:00 20-08-2025
в погонах
16:37:48 20-08-2025
Оборотень (16:12:00 20-08-2025) в погонах... Уже нет.
16:13:23 20-08-2025
Почему условно???
16:25:38 20-08-2025
То есть эта мерзкая тварь во время несения службы занималась крупными противоправными деяниями?
А если в то время подойти бы к нему и сказать ему в лицо что он преступник, коррупционер и оборотень в погонах - за это бы наказали по всей строгости закона?
17:31:18 20-08-2025
а преподавателей за взятку садят на 10 лет строгача
17:41:43 20-08-2025
хоть на фоте посмотреть как удачник выглядит, что за лев этот тигр ))
18:24:21 20-08-2025
Грамотный дядька, знает, что не мантоварками, а миллионами надо взятки брать, иначе реальный срок бы получил.
18:57:11 20-08-2025
чюдак- надо было делиться. жадность погубила. но думаю ему обьяснят и он исправится.
19:13:05 20-08-2025
вон в бийске мужщина мартоварку у песионерки украл и реальный срок. а этот многомиллионные и ниче- ну обьяснят ему- поймет поделится и на повышение пойдет.