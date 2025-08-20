Бывшего начальника новосибирского ОБЭП осудили за многомиллионные взятки

Умеров покровительствовал игорным заведениям

20 августа 2025, 15:00, ИА Амител

Александр Умеров / Фото: Мария Новикова "КП-Новосибирск"

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор экс-начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Александру Умерову. Бывший майор полиции, признанный виновным в систематическом получении взяток, избежал реального тюремного срока, но лишился звания и имущества, сообщает "КП-Новосибирск".

Следствие установило, что Умеров через посредников ежемесячно получал от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за покровительство нелегальным игорным заведениям. Преступная схема раскрылась после рейдов общественников и журналистов, зафиксировавших работу игровых автоматов в центре города.

«Умеров полностью признал вину и стал первым из пяти высокопоставленных сотрудников ОБЭП, задержанных по этому делу. Суд назначил наказание в виде четырех с половиной лет условно с испытательным сроком четыре года, штрафом 18 миллионов рублей и конфискацией имущества, приобретенного на незаконные доходы. Также экс-сотрудник полиции лишен звания майора», – пишет издание.

Дело Умерова стало частью масштабной чистки в правоохранительных органах Новосибирска, связанной с коррупцией в сфере игорного бизнеса. К ответственности также были привлечены замначальника городского УЭБиПК Дмитрий Шило и другие руководители подразделений экономической безопасности.