Бывшего премьер-министра России Касьянова* внесли в список террористов и экстремистов

Ранее Михаил Касьянов* был признан иностранным агентом

17 ноября 2025, 20:20, ИА Амител

Михаил Касьянов* / Фото: AP/TASS / Pavel Golovkin

Экс-премьер-министра России Михаила Касьянова* внесли в список террористов и экстремистов. Об этом говорится в базе Росфинмониторинга.

«8029. Касьянов Михаил Михайлович*, 08.12.1957 года рождения, Московская область», – выдает база при поиске информации о бывшем премьер-министре.

Касьянов*, которому сейчас 67 лет, занимал пост главы российского правительства в 2000–2004 годах. После отставки он планировал участвовать в выборах президента в 2008 году. Однако ЦИК не допустил политика на выборы по причине низкого качества подписных листов. В 2022 году Касьянов* покинул Россию, а спустя год его признали иностранным агентом.

Кроме того, в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесли главного редактора издания "Новая Газета. Европа"** Кирилла Мартынова* и юриста Елену Лукьянову*. Оба ранее также попали в список иноагентов.

Ранее певицу Монеточку* заочно арестовали за нарушение закона об иностранных агентах.

*Физические лица, выполняющие функции иноагентов, а также внесенные в список террористов и экстремистов

**Организация признана нежелательной России