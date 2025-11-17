Бывшего премьер-министра России Касьянова* внесли в список террористов и экстремистов
Ранее Михаил Касьянов* был признан иностранным агентом
17 ноября 2025, 20:20, ИА Амител
Экс-премьер-министра России Михаила Касьянова* внесли в список террористов и экстремистов. Об этом говорится в базе Росфинмониторинга.
«8029. Касьянов Михаил Михайлович*, 08.12.1957 года рождения, Московская область», – выдает база при поиске информации о бывшем премьер-министре.
Касьянов*, которому сейчас 67 лет, занимал пост главы российского правительства в 2000–2004 годах. После отставки он планировал участвовать в выборах президента в 2008 году. Однако ЦИК не допустил политика на выборы по причине низкого качества подписных листов. В 2022 году Касьянов* покинул Россию, а спустя год его признали иностранным агентом.
Кроме того, в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесли главного редактора издания "Новая Газета. Европа"** Кирилла Мартынова* и юриста Елену Лукьянову*. Оба ранее также попали в список иноагентов.
Ранее певицу Монеточку* заочно арестовали за нарушение закона об иностранных агентах.
*Физические лица, выполняющие функции иноагентов, а также внесенные в список террористов и экстремистов
**Организация признана нежелательной России
20:26:35 17-11-2025
Столько вопросов сразу возникло
20:58:29 17-11-2025
2 процента?
21:04:06 17-11-2025
уж на сковородке
21:51:43 17-11-2025
Начали бросать своих ?
07:09:31 18-11-2025
А как же Чубайс?
07:38:02 18-11-2025
Гость (07:09:31 18-11-2025) А как же Чубайс?... была статья, что живет за границей и получает огромную пенсию, по-моему что-то порядка 450 тысяч
08:15:34 18-11-2025
Гость (07:09:31 18-11-2025) А как же Чубайс?... Он свой. А своих не бросают. И на своих не лают.
Хотя он уже давно должен быть как и Троцкий. Дружить с ледорубом.
09:19:43 18-11-2025
А что он начал рассказывать?
09:58:18 18-11-2025
Гость (09:19:43 18-11-2025) А что он начал рассказывать?... То же что всегда рассказывал. Последние 25 лет. Про свободу и демократию
11:18:58 18-11-2025
Всё это очень напоминает мне один период в истории моей Родины, когда вчерашние соратники в одну минуту становились "шпионами и врагами народа".
11:34:12 18-11-2025
Мимопроходящий (11:18:58 18-11-2025) Всё это очень напоминает мне один период в истории моей Роди...
Историческая справка для тех, кто поздно родился или уже забыл все, что учил после сдачи ЕГЭ
"Как только умер Ленин (1924), оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий — предатель.
Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР (1927). Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал (1936).
Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов (1937). Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия (1938).
После смерти Сталина (1953), все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию (1953).
Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.
А чуть позже вскрылось что и Сталин–то был врагом, вредителем и предателем (1956). А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а Политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы во главе с Хрущевым (1957).
Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом.
Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию (1964). После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя (1964-82).
Потом было еще двое, которых никто и запомнить-то не успел (1982-85). Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он–то сейчас все исправит.
Тут–то СССР и развалился (1991). А Горбачев оказался врагом и предателем.
Вы ознакомились с кратким курсом истории КПСС."
16:04:40 18-11-2025
Гость (11:34:12 18-11-2025) Историческая справка для тех, кто поздно родился или уже... То есть вы утверждаете дело КПСС продолжается