Генпрокуратура требует изъять у экс-замминистра транспорта имущество на 6 млрд рублей

Бывший чиновник организовал коррупционную схему освоения бюджетных средств

08 апреля 2026, 10:00, ИА Амител

Генпрокуратура России обратилась в Никулинский суд Москвы с иском об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова и связанных с ним лиц более чем на шесть миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что бывший заместитель министра совместно с экс-руководителями ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств.

Как отмечается в иске, игнорируя запрет на осуществление предпринимательской деятельности, они организовали собственный бизнес в области информационных технологий, оформив его на близких родственников и подконтрольных лиц. В условиях конфликта интересов они сформировали материальную базу путем наполнения деньгами от госзаказов, утверждает надзор.