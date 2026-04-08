Генпрокуратура требует изъять у экс-замминистра транспорта имущество на 6 млрд рублей
Бывший чиновник организовал коррупционную схему освоения бюджетных средств
08 апреля 2026, 10:00, ИА Амител
Генпрокуратура России обратилась в Никулинский суд Москвы с иском об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова и связанных с ним лиц более чем на шесть миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что бывший заместитель министра совместно с экс-руководителями ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств.
Как отмечается в иске, игнорируя запрет на осуществление предпринимательской деятельности, они организовали собственный бизнес в области информационных технологий, оформив его на близких родственников и подконтрольных лиц. В условиях конфликта интересов они сформировали материальную базу путем наполнения деньгами от госзаказов, утверждает надзор.
«На неподтвержденные доходы они построили загородные дома, приобрели квартиры, апартаменты и иные объекты недвижимости в России и Франции, а также премиальные автомобили, яхту, ценные бумаги, дорогостоящие часы и ювелирные изделия, часть из которых оформили на аффилированных лиц», — заявила Генпрокуратура.
10:05:52 08-04-2026
Бедные наши министры и губернаторы, не знают, что их замы воруют)))
10:21:39 08-04-2026
А сколько еще не пойманных. Бедный наш бюджет- трещит по всем коррупционным дырам.
10:38:25 08-04-2026
Один вопрос: КАК, ТАК ТО?
10:44:37 08-04-2026
Интересно почему за него взялись
11:19:59 08-04-2026
Это будет продолжаться?
16:14:54 08-04-2026
Имущество надо изымать полностью. ВСЁ. А лучше жечь огнем без сожаления. Драгоценности продавать или переплавлять для оборонки. Семейные подряды отправлять на добычу урановой руды на 25 лет. И там же, если выживут, давать по 6 соток земли для освоения. А по-другому эти персонажи не понимают и их выкидыши тоже.