НОВОСТИПолитика

Бывший алтайский вице-премьер решил возглавить новосибирский сельсовет

Также ему поступило предложение принять участие в конкурсе на замещение должности главы Каменского района Алтайского края

25 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

Андрей Щукин / Фото: amic.ru
Андрей Щукин / Фото: amic.ru

Бывший заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин избрался депутатом Совета новосибирского села Барышево и теперь намерен возглавить сельсовет, сообщает "Атмосфера".

«По словам Андрея Щукина, выдвинутого "Единой Россией", в его многомандатном округе № 3 баллотировалось 14 кандидатов, среди которых был двойник Щукина, получивший 27 голосов. Несмотря на это, Андрею Щукину удалось набрать больше всех голосов», – отмечает издание.

Он также подчеркнул, что ему поступило предложение принять участие в конкурсе на замещение должности главы Каменского района Алтайского края. Ответа Щукин пока не дал.

Андрей Щукин в 2008 и 2011 годах избрался депутатом Алтайского краевого Заксобрания от ЛДПР.
В 2017-м стал заместителем председателя правительства Алтайского края, куратором социальной сферы. В 2018 году занял должность заместителя начальника управления юстиции. С 2019-го состоял в "Единой России", курировал партийный проект "Народный контроль".
В 2022 году переехал в Новосибирск, где возглавил областную организацию "Коммунистов России". В феврале 2025 года покинул пост и вернулся в "Единую Россию".

Андрей Щукин / Фото: Новосибирское областное отделение партии

Известный алтайский политик "отрекся" от коммунистов и примкнул к "Единой России"

Андрей Щукин участвует в праймериз по выборам в горсовет Новосибирска
НОВОСТИПолитика

Алтайский край Новосибирская область Политика

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

12:49:41 25-09-2025

Предавший единожды предаст ещё не раз...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:43:30 25-09-2025

Интеллектуал и универсал-многостаночник

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:54:37 25-09-2025

Политическая с пониженной социальной ответственностью.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

14:08:09 25-09-2025

"Бывший заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин избрался депутатом Совета новосибирского села Барышево..."
🤣
Реальный уровень местных "министров", вице-премьеров" и прочих "нащяльнике"...

  8 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров