Бывший алтайский вице-премьер решил возглавить новосибирский сельсовет

25 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

Андрей Щукин / Фото: amic.ru

Бывший заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин избрался депутатом Совета новосибирского села Барышево и теперь намерен возглавить сельсовет, сообщает "Атмосфера".

«По словам Андрея Щукина, выдвинутого "Единой Россией", в его многомандатном округе № 3 баллотировалось 14 кандидатов, среди которых был двойник Щукина, получивший 27 голосов. Несмотря на это, Андрею Щукину удалось набрать больше всех голосов», – отмечает издание.

Он также подчеркнул, что ему поступило предложение принять участие в конкурсе на замещение должности главы Каменского района Алтайского края. Ответа Щукин пока не дал.

Андрей Щукин в 2008 и 2011 годах избрался депутатом Алтайского краевого Заксобрания от ЛДПР.

В 2017-м стал заместителем председателя правительства Алтайского края, куратором социальной сферы. В 2018 году занял должность заместителя начальника управления юстиции. С 2019-го состоял в "Единой России", курировал партийный проект "Народный контроль".

В 2022 году переехал в Новосибирск, где возглавил областную организацию "Коммунистов России". В феврале 2025 года покинул пост и вернулся в "Единую Россию".