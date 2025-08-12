ЦБ объяснил рост спроса на наличные реакцией на отключения мобильного интернета
Кроме того, свой вклад делают и нововведения в законодательстве, которые касаются мониторинга платежей
12 августа 2025, 18:18, ИА Амител
Зафиксированный в июне и июле рост спроса на наличные стал реакцией бизнеса и населения на сбои в работе мобильного интернета в России. Об этом заявил Центробанк в информационно-аналитическом комментарии на тему денежно-кредитных условий.
Отмечается, что спрос в эти месяцы был немного выше значений прошлых лет. Отклонение может быть связано как с возросшей потребностью в наличных на фоне отключений мобильного интернета, так и нововведениями в законодательстве, которые касаются мониторинга платежей.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что ведомство и операторы связи разработали техническую схему, благодаря которой россияне смогут получить доступ к мобильному интернету в условиях перебоев. Чтобы связь возобновилась, пользователю потребуется пройти капчу.
19:08:44 12-08-2025
Наличные - это очень удобно. А главное, это денежные средства, которыми ты сам распоряжаешься, без чьего либо одобрения.
20:26:35 12-08-2025
В чьих же интересах отключение мобильного интернета, спровоцировавшее рост спроса на наличные?
20:31:55 12-08-2025
Не давно надо было оплатить ритуальные услуги в другом регионе удаленно. Так СБЕР мариновал перевод в 10к рублей на Альфа Банк 2 суток. Вежливые операторы Сбера вникали в проблему переключали на другого специалиста тот еще другого. И так 2 суток. О!
21:04:23 12-08-2025
Гость (20:31:55 12-08-2025) Не давно надо было оплатить ритуальные услуги в другом регио... Выводы какие-то сделали?
21:09:30 12-08-2025
Гость (21:04:23 12-08-2025) Выводы какие-то сделали?... Да. С автобусом такую сумму не надо отправлять.
22:52:26 12-08-2025
Гость (20:31:55 12-08-2025) Не давно надо было оплатить ритуальные услуги в другом регио... А мошенникам сразу переводят 🤣.