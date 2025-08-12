ЦБ объяснил рост спроса на наличные реакцией на отключения мобильного интернета

Кроме того, свой вклад делают и нововведения в законодательстве, которые касаются мониторинга платежей

Зафиксированный в июне и июле рост спроса на наличные стал реакцией бизнеса и населения на сбои в работе мобильного интернета в России. Об этом заявил Центробанк в информационно-аналитическом комментарии на тему денежно-кредитных условий.

Отмечается, что спрос в эти месяцы был немного выше значений прошлых лет. Отклонение может быть связано как с возросшей потребностью в наличных на фоне отключений мобильного интернета, так и нововведениями в законодательстве, которые касаются мониторинга платежей.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что ведомство и операторы связи разработали техническую схему, благодаря которой россияне смогут получить доступ к мобильному интернету в условиях перебоев. Чтобы связь возобновилась, пользователю потребуется пройти капчу.