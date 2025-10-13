В Банк России поступило большое количество жалоб на накрутку голосов

13 октября 2025, 09:18, ИА Амител

Центробанк России / Фото: cbr.ru

Банк России отменил голосование по выбору нового дизайна для банкноты 500 рублей. По предварительным данным, это произошло из-за большого количества фальшивых голосов, сообщили в пресс-службе Центробанка.

«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», – сказано в публикации.

Новые даты голосования объявят дополнительно. Перечень символов, которые можно выбрать для новой купюры, останется прежним.

Голосование за символы для новой банкноты номиналом 500 рублей стартовало на сайте Банка России 1 октября. Оно должно было подойти к концу 14 октября в 12:00 по московскому времени. Участникам предлагали выбрать два символа. На лицевой стороне купюры хотят разместить достопримечательность Пятигорска, на оборотной – регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Как уточняет Baza, сначала на обратной стороне банкноты по количеству голосов лидировала гора Эльбрус, однако позже вперед неожиданно вырвался Грозный-Сити. В Центробанк поступило большое количество жалоб на накрутку через разные аккаунты в соцсетях. Позже организаторы отключили платформы и оставили только "Госуслуги". Однако фальшивых голосов оказалось чрезмерно много.