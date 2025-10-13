Центробанк отменил голосование за новый дизайн 500-рублевой банкноты
В Банк России поступило большое количество жалоб на накрутку голосов
13 октября 2025, 09:18, ИА Амител
Банк России отменил голосование по выбору нового дизайна для банкноты 500 рублей. По предварительным данным, это произошло из-за большого количества фальшивых голосов, сообщили в пресс-службе Центробанка.
«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», – сказано в публикации.
Новые даты голосования объявят дополнительно. Перечень символов, которые можно выбрать для новой купюры, останется прежним.
Голосование за символы для новой банкноты номиналом 500 рублей стартовало на сайте Банка России 1 октября. Оно должно было подойти к концу 14 октября в 12:00 по московскому времени. Участникам предлагали выбрать два символа. На лицевой стороне купюры хотят разместить достопримечательность Пятигорска, на оборотной – регионов Северо-Кавказского федерального округа.
Как уточняет Baza, сначала на обратной стороне банкноты по количеству голосов лидировала гора Эльбрус, однако позже вперед неожиданно вырвался Грозный-Сити. В Центробанк поступило большое количество жалоб на накрутку через разные аккаунты в соцсетях. Позже организаторы отключили платформы и оставили только "Госуслуги". Однако фальшивых голосов оказалось чрезмерно много.
09:26:02 13-10-2025
с таким взрывным ростом зарплат в стране - надо 50 000 купюров много печатать.
09:48:12 13-10-2025
Это не позволит подвести объективные итоги --- тем более что это голосование никакой юридической силы не имеет. И очень сильно большой вопрос, а зачем менять картинку на купюре? Качнуть обстановку? Хоть как нибудь?
10:23:35 13-10-2025
Гость (09:48:12 13-10-2025) Это не позволит подвести объективные итоги --- тем более что... А чо там с 300 мрд, подаренных Америке?
10:02:02 13-10-2025
Пока Сити лидировал - ЦБ не возбуждался.
Как только Эльбрус вырвался вперёд - ЦБ тут же объявил о фальсификации.
Теперь вы знаете, кто управляет нашим ЦБ.
11:34:59 13-10-2025
Вот так аналогично и проходит три дня голосование выборов