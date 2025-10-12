В России разгорается новый скандал из-за голосования за дизайн банкноты 500 рублей
Власти Чечни призвали ЦБ соблюдать условия голосования
12 октября 2025, 10:00, ИА Амител
В России возник спор вокруг голосования за дизайн новой банкноты номиналом 500 рублей. Как сообщает РИА Новости, власти Чечни обвинили Центробанк в изменении правил голосования, после того как комплекс небоскребов "Грозный-Сити" вышел в лидеры.
Ранее ЦБ объявил старт голосования, в котором участникам предлагалось выбрать два символа: один – для лицевой стороны, из достопримечательностей Пятигорска, другой – из объектов Северного Кавказа. Однако после роста популярности комплекса "Грозный-Сити" ряд площадок для голосования стали закрываться, а условия конкурса – меняться.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что подобные действия несправедливы и что организаторы "идут на поводу у провокаторов и иноагентов".
По данным ura.ru, в настоящее время в голосовании лидирует гора Эльбрус с 1 099 871 голосом. На втором месте – комплекс "Грозный-Сити" (1 042 306 голосов), на третьем – Дербентская крепость (126 224 голоса).
В Центробанке подчеркнули, что старые пятисотрублевые купюры останутся в обращении, а их постепенная замена будет происходить по мере выпуска обновленных банкнот.
10:29:46 12-10-2025
А может лучше было предложить горы Алтая
11:04:12 12-10-2025
Незнакомка (10:29:46 12-10-2025) А может лучше было предложить горы Алтая...
Замаешся потом публичные извинения приносить
10:40:14 12-10-2025
"новый" скандал? а какой "старый"?
20:42:01 12-10-2025
гость (10:40:14 12-10-2025) "новый" скандал? а какой "старый"?...
Чеченские паблики и отец самого орденосного ребёнка в стране призывали обманом и подкупом накручивать голоса за вариант с Грозным. Теперь самый честный народ возмущается, что им прикрыли эту лавочку
11:02:10 12-10-2025
Вообще-то совсем не так. Скандал начался после того как власти Чечни начали всячески накручивать голоса за Грозный, объявили о розыгрыше 17 Айфонов, есть подозрения и в покупке голосов. Один пользователь мог проголосовать 4 раза (с разных аккаунтов соцсетей), о чем открыто власти Чечни и призывали делать своих жителей. Активным пользователям Интернета это не понравилось и многие блоггеры стали призывать голосовать за Эльбрус. После того как ЦБ оставил только возможность голосования путем авторизации через Госуслуги исключив возможность накрутки голосов Дудаев и возбудился и начал верещать о скандале. Журналистом все-таки нужно глубже в тему материала погружаться.
11:14:39 12-10-2025
Тьфу!Какие то сараи на купюры...Медведя нало там нарисовать!Символ!
11:17:19 12-10-2025
Пенсионный возраст, утильсбор, НДС?
Дизайн - вот что тревожит народные массы
11:48:36 12-10-2025
скандал-то где? в госдумовской столовке?
кого это еще волновать может?
15:50:35 12-10-2025
То есть то, что 500 рублей ощущается как 200, никого не волнует, а дело в дизайне бумажки.
20:59:34 12-10-2025
Гость (15:50:35 12-10-2025) То есть то, что 500 рублей ощущается как 200, никого не волн... как 50, какие 200?
20:44:20 12-10-2025
проголосовал
21:32:48 12-10-2025
Дык на цихровые рубели переходим-зачем бумажные?