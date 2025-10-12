В России разгорается новый скандал из-за голосования за дизайн банкноты 500 рублей

Власти Чечни призвали ЦБ соблюдать условия голосования

12 октября 2025, 10:00, ИА Амител

Наличные деньги (рубли) / Фото: amic.ru

В России возник спор вокруг голосования за дизайн новой банкноты номиналом 500 рублей. Как сообщает РИА Новости, власти Чечни обвинили Центробанк в изменении правил голосования, после того как комплекс небоскребов "Грозный-Сити" вышел в лидеры.

Ранее ЦБ объявил старт голосования, в котором участникам предлагалось выбрать два символа: один – для лицевой стороны, из достопримечательностей Пятигорска, другой – из объектов Северного Кавказа. Однако после роста популярности комплекса "Грозный-Сити" ряд площадок для голосования стали закрываться, а условия конкурса – меняться.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что подобные действия несправедливы и что организаторы "идут на поводу у провокаторов и иноагентов".

По данным ura.ru, в настоящее время в голосовании лидирует гора Эльбрус с 1 099 871 голосом. На втором месте – комплекс "Грозный-Сити" (1 042 306 голосов), на третьем – Дербентская крепость (126 224 голоса).

В Центробанке подчеркнули, что старые пятисотрублевые купюры останутся в обращении, а их постепенная замена будет происходить по мере выпуска обновленных банкнот.