В России разгорается новый скандал из-за голосования за дизайн банкноты 500 рублей

Власти Чечни призвали ЦБ соблюдать условия голосования

12 октября 2025, 10:00, ИА Амител

Наличные деньги (рубли) / Фото: amic.ru
Наличные деньги (рубли) / Фото: amic.ru

В России возник спор вокруг голосования за дизайн новой банкноты номиналом 500 рублей. Как сообщает РИА Новости, власти Чечни обвинили Центробанк в изменении правил голосования, после того как комплекс небоскребов "Грозный-Сити" вышел в лидеры.

Ранее ЦБ объявил старт голосования, в котором участникам предлагалось выбрать два символа: один – для лицевой стороны, из достопримечательностей Пятигорска, другой – из объектов Северного Кавказа. Однако после роста популярности комплекса "Грозный-Сити" ряд площадок для голосования стали закрываться, а условия конкурса – меняться.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что подобные действия несправедливы и что организаторы "идут на поводу у провокаторов и иноагентов".

По данным ura.ru, в настоящее время в голосовании лидирует гора Эльбрус с 1 099 871 голосом. На втором месте – комплекс "Грозный-Сити" (1 042 306 голосов), на третьем – Дербентская крепость (126 224 голоса).

В Центробанке подчеркнули, что старые пятисотрублевые купюры останутся в обращении, а их постепенная замена будет происходить по мере выпуска обновленных банкнот.

Комментарии 12

Avatar Picture
Незнакомка

10:29:46 12-10-2025

А может лучше было предложить горы Алтая

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:12 12-10-2025

Незнакомка (10:29:46 12-10-2025) А может лучше было предложить горы Алтая...
Замаешся потом публичные извинения приносить

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:40:14 12-10-2025

"новый" скандал? а какой "старый"?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

20:42:01 12-10-2025

гость (10:40:14 12-10-2025) "новый" скандал? а какой "старый"?...
Чеченские паблики и отец самого орденосного ребёнка в стране призывали обманом и подкупом накручивать голоса за вариант с Грозным. Теперь самый честный народ возмущается, что им прикрыли эту лавочку

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:02:10 12-10-2025

Вообще-то совсем не так. Скандал начался после того как власти Чечни начали всячески накручивать голоса за Грозный, объявили о розыгрыше 17 Айфонов, есть подозрения и в покупке голосов. Один пользователь мог проголосовать 4 раза (с разных аккаунтов соцсетей), о чем открыто власти Чечни и призывали делать своих жителей. Активным пользователям Интернета это не понравилось и многие блоггеры стали призывать голосовать за Эльбрус. После того как ЦБ оставил только возможность голосования путем авторизации через Госуслуги исключив возможность накрутки голосов Дудаев и возбудился и начал верещать о скандале. Журналистом все-таки нужно глубже в тему материала погружаться.

  44 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

11:14:39 12-10-2025

Тьфу!Какие то сараи на купюры...Медведя нало там нарисовать!Символ!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:19 12-10-2025

Пенсионный возраст, утильсбор, НДС?
Дизайн - вот что тревожит народные массы

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:36 12-10-2025

скандал-то где? в госдумовской столовке?
кого это еще волновать может?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:35 12-10-2025

То есть то, что 500 рублей ощущается как 200, никого не волнует, а дело в дизайне бумажки.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:59:34 12-10-2025

Гость (15:50:35 12-10-2025) То есть то, что 500 рублей ощущается как 200, никого не волн... как 50, какие 200?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:44:20 12-10-2025

проголосовал

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Петр

21:32:48 12-10-2025

Дык на цихровые рубели переходим-зачем бумажные?

  -2 Нравится
Ответить
