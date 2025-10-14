Часть Барнаула на целый день останется без холодной воды. Список адресов
Воду горожане получат только к вечеру
14 октября 2025, 07:30, ИА Амител
Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru
14 октября часть Барнаула останется без холодного водоснабжения из-за плановых работ, сообщили в пресс-службе "Росводоканала Барнаул".
С 09:00 до 17:00 специалисты компании проведут врезку водопровода диаметром 160 миллиметров на участке проспекта Социалистического – от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.
На это время без холодной воды останутся несколько жилых домов и организаций по адресам:
- пр. Ленина, 52, 53 (5 эт.);
- ул. Димитрова, 79, 81 (5 эт.), 83, 85а (4 эт.);
- пр. Социалистический, 76б (4 эт.);
- ул. Димитрова, 66 (АлтГУ);
- пр. Комсомольский, 73 к. 1 (городская больница № 1);
- пр. Ленина, 54 (ВЗЭФИ "Почта России");
- пр. Ленина, 54а, 57 (гостиница);
- пр. Социалистический, 93 ("Титов-Арена");
- пр. Ленина, 53;
- пр. Димитрова, 79.
Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре компании по телефонам 500-101 и 202-200.
