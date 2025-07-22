Часть Чуйского тракта перекроют для всех видов транспорта 22 июля

Проезд закроют от Баюновских Ключей до Бобровки

22 июля 2025, 18:04, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Движение всех видов транспорта ограничат вечером 22 июля на Чуйском тракте. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края в Telegram-канале.

Согласно заявлению Госавтоинспекции Алтайского края, ограничения будут действовать с 22:00 до 23:30 на участке от села Баюновские Ключи до населенного пункта Бобровка.

Отмечается, что время введения ограничений и их масштаб при необходимости могут быть изменены.