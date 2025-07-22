Часть Чуйского тракта перекроют для всех видов транспорта 22 июля
Проезд закроют от Баюновских Ключей до Бобровки
Движение всех видов транспорта ограничат вечером 22 июля на Чуйском тракте. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края в Telegram-канале.
Согласно заявлению Госавтоинспекции Алтайского края, ограничения будут действовать с 22:00 до 23:30 на участке от села Баюновские Ключи до населенного пункта Бобровка.
Отмечается, что время введения ограничений и их масштаб при необходимости могут быть изменены.
19:27:37 22-07-2025
Такая мощнейшая техника и по бездорожью могла ходить
20:42:06 22-07-2025
Гость (19:27:37 22-07-2025) Такая мощнейшая техника и по бездорожью могла ходить... Так от б ключей до бобровки чуйский не идет
21:24:44 22-07-2025
Гость (19:27:37 22-07-2025) Такая мощнейшая техника и по бездорожью могла ходить... И что ей по бездорожью только в одной половине края можно?