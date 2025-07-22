НОВОСТИТранспорт

Часть Чуйского тракта перекроют для всех видов транспорта 22 июля

Проезд закроют от Баюновских Ключей до Бобровки

22 июля 2025, 18:04, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Движение всех видов транспорта ограничат вечером 22 июля на Чуйском тракте. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края в Telegram-канале.

Согласно заявлению Госавтоинспекции Алтайского края, ограничения будут действовать с 22:00 до 23:30 на участке от села Баюновские Ключи до населенного пункта Бобровка. 

Отмечается, что время введения ограничений и их масштаб при необходимости могут быть изменены.

Комментарии 3

Гость
Гость

19:27:37 22-07-2025

Такая мощнейшая техника и по бездорожью могла ходить

  -4
Ответить
Гость
Гость

20:42:06 22-07-2025

Гость (19:27:37 22-07-2025) Такая мощнейшая техника и по бездорожью могла ходить... Так от б ключей до бобровки чуйский не идет

  -1
Ответить
Гость
Гость

21:24:44 22-07-2025

Гость (19:27:37 22-07-2025) Такая мощнейшая техника и по бездорожью могла ходить... И что ей по бездорожью только в одной половине края можно?

  -3
Ответить
