НОВОСТИОбщество

В Республике Алтай ввели различные ограничения из-за визита Михаила Мишустина

В частности, закрыли для посещения территорию курорта "Манжерок"

22 июля 2025, 14:20, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: amic.ru
Михаил Мишустин / Фото: amic.ru

В Республике Алтай введено несколько масштабных ограничений в связи с приездом премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В частности, с 20 до 27 июля в Горно-Алтайске и Майминском районе запрещено использование беспилотников и перевозка любых опасных грузов.

С 21 по 27 июля территорию курорта "Манжерок" закрыли для посещения.

Кроме того, напомним, с 24 по 26 июля на Чуйском тракте в Майминском районе ограничат движение всех видов транспорта. Ранее местная Госавтоинспекция предложила водителям несколько альтернативных вариантов объезда.

 

Республика Алтай Михаил Мишустин

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

15:30:12 22-07-2025

Это называется «поближе к народу».
Только для избранного народа, скорее всего. .......................(((((((((((((((((((((

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Евлампий

16:03:02 22-07-2025

Они же "слуги народа" вроде как...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:51:28 22-07-2025

Мишустин часто стал посещать Алтай, что его туда тянет.)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дина

22:09:32 22-07-2025

В манжероке вдоль трассы срочно высадили сосны к приезду дорогих гостей

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Филиппика

22:15:57 25-07-2025

Дина (22:09:32 22-07-2025) В манжероке вдоль трассы срочно высадили сосны к приезду дор... Там разве сосен мало? А если еще высадили - разве это плохо?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров