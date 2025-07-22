В Республике Алтай ввели различные ограничения из-за визита Михаила Мишустина

В частности, закрыли для посещения территорию курорта "Манжерок"

22 июля 2025, 14:20, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: amic.ru

В Республике Алтай введено несколько масштабных ограничений в связи с приездом премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В частности, с 20 до 27 июля в Горно-Алтайске и Майминском районе запрещено использование беспилотников и перевозка любых опасных грузов.

С 21 по 27 июля территорию курорта "Манжерок" закрыли для посещения.

Кроме того, напомним, с 24 по 26 июля на Чуйском тракте в Майминском районе ограничат движение всех видов транспорта. Ранее местная Госавтоинспекция предложила водителям несколько альтернативных вариантов объезда.