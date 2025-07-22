В Республике Алтай ввели различные ограничения из-за визита Михаила Мишустина
В частности, закрыли для посещения территорию курорта "Манжерок"
22 июля 2025, 14:20, ИА Амител
Михаил Мишустин / Фото: amic.ru
В Республике Алтай введено несколько масштабных ограничений в связи с приездом премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
В частности, с 20 до 27 июля в Горно-Алтайске и Майминском районе запрещено использование беспилотников и перевозка любых опасных грузов.
С 21 по 27 июля территорию курорта "Манжерок" закрыли для посещения.
Кроме того, напомним, с 24 по 26 июля на Чуйском тракте в Майминском районе ограничат движение всех видов транспорта. Ранее местная Госавтоинспекция предложила водителям несколько альтернативных вариантов объезда.
15:30:12 22-07-2025
Это называется «поближе к народу».
Только для избранного народа, скорее всего. .......................(((((((((((((((((((((
16:03:02 22-07-2025
Они же "слуги народа" вроде как...
18:51:28 22-07-2025
Мишустин часто стал посещать Алтай, что его туда тянет.)
22:09:32 22-07-2025
В манжероке вдоль трассы срочно высадили сосны к приезду дорогих гостей
22:15:57 25-07-2025
Дина (22:09:32 22-07-2025) В манжероке вдоль трассы срочно высадили сосны к приезду дор... Там разве сосен мало? А если еще высадили - разве это плохо?