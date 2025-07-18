Частный дом и сарай горели в селе под Бийском
Пройденная огнем площадь составила около 100 кв. м
18 июля 2025, 09:20, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
Частный дом и сарай пострадали при пожаре в селе Соколово Зонального района Алтайского края, сообщили в МЧС региона.
Инцидент случился ночью 17 июля. Прибывшие огнеборцы потушили возгорание на площади около 100 квадратных метров.
На месте работали девять специалистов и три единицы техники.
"Наиболее вероятная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования", – указали в ведомстве.
Всего за 17 июля в крае потушили семь пожаров, один из них – в жилом секторе.
09:19:04 18-07-2025
Сгорел сарай! Гори и баня!