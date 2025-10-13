Частный дом полыхал на 100 "квадратах" в Барнауле из-за замыкания электропроводки

Пострадавших нет

13 октября 2025, 09:30, ИА Амител

Пожар в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

Вечером 12 октября в Барнауле в 1-м Инициативном проезде произошел крупный пожар в частном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

К моменту прибытия первых пожарных подразделений здание горело открытым пламенем. В тушении участвовали 26 сотрудников МЧС, было задействовано восемь единиц техники.

Возгорание ликвидировали на площади около 100 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на веранде дома.