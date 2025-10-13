Частный дом полыхал на 100 "квадратах" в Барнауле из-за замыкания электропроводки
Пострадавших нет
13 октября 2025, 09:30, ИА Амител
Пожар в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края
Вечером 12 октября в Барнауле в 1-м Инициативном проезде произошел крупный пожар в частном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
К моменту прибытия первых пожарных подразделений здание горело открытым пламенем. В тушении участвовали 26 сотрудников МЧС, было задействовано восемь единиц техники.
Возгорание ликвидировали на площади около 100 квадратных метров.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на веранде дома.
09:36:22 13-10-2025
"Частный дом полыхал на ... Пострадавших нет"
круто. у тех ко там жил есть ещё один дом?