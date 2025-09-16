Частный дом полыхал на 100 "квадратах" ночью в алтайском селе

С пламенем боролись 11 пожарных

16 сентября 2025, 11:15, ИА Амител

Пожар в доме / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Ночью 15 сентября в селе Соколово Зонального района сгорел частный дом площадью около 100 квадратных метров.

По данным регионального МЧС, когда спасатели прибыли на место, крыша уже полыхала открытым огнем. С пожаром боролись 11 человек на четырех машинах. Воду подвозили из башни, расположенной в двух километрах.

«К счастью, никто не пострадал. Предварительная версия причины пожара – нарушения при монтаже электропроводки», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар случился в двухквартирном доме по улице Парижской Коммуны в Барнауле.