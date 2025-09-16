Частный дом полыхал на 100 "квадратах" ночью в алтайском селе
С пламенем боролись 11 пожарных
16 сентября 2025, 11:15, ИА Амител
Пожар в доме / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Ночью 15 сентября в селе Соколово Зонального района сгорел частный дом площадью около 100 квадратных метров.
По данным регионального МЧС, когда спасатели прибыли на место, крыша уже полыхала открытым огнем. С пожаром боролись 11 человек на четырех машинах. Воду подвозили из башни, расположенной в двух километрах.
«К счастью, никто не пострадал. Предварительная версия причины пожара – нарушения при монтаже электропроводки», – отметили в ведомстве.
