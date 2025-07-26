В Барнауле 36 пожарных тушили горящий двухквартирный дом

Пожар ликвидировали на площади 120 кв. м

26 июля 2025, 17:00, ИА Амител

Пожар случился в двухквартирном доме по улице Парижской Коммуны в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент произошел 25 июля. На момент прибытия пожарных горела крыша. На месте работали 36 специалистов и семь единиц техники.

«Горение ликвидировано на площади 120 квадратных метров. Огнем повреждены крыша, стены дома и личные вещи. Наиболее вероятная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования», – отметили в МЧС.

Всего за 25 июля в крае ликвидировали 20 пожаров, семь из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили шесть возгораний.