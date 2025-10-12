Частный дом полыхал на 250 "квадратах" в Рассказихе из-за неисправного электрооборудования

Хозяева дома покинули горящие здания самостоятельно

12 октября 2025, 13:30, ИА Амител

Пожар

11 октября в селе Рассказиха Первомайского района Алтайского края произошел крупный пожар на частном подворье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Возгорание началось вечером, огонь быстро распространился на постройки. К моменту прибытия первых пожарных подразделений жители покинули горящие здания самостоятельно. В тушении участвовали 12 сотрудников МЧС, в том числе звено газодымозащитников, а также шесть единиц техники.

Огнем были повреждены двухэтажный жилой дом, беседка, баня и гараж, а также частично обгорел сайдинг соседнего здания. Общая площадь пожара составила около 250 квадратных метров. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.