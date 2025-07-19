Площадь пожара составила 200 кв. м

19 июля 2025, 09:12, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

Частный дом сгорел в барнаульском поселке Пригородный вечером 18 июля, сообщили в МЧС Алтайского края.

На момент приезда пожарных дом горел открытым огнем, была угроза его распространения на другие строения.

"В результате пожара повреждены кровля, стены, перекрытия дома. Пожар ликвидирован на площади 200 кв. м. На месте работали 30 человек личного состава, задействовано восемь единиц техники. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

Предварительной причиной произошедшего называют нарушение пожарной безопасности при использовании бытовых электроприборов.

Всего за 18 июля в крае ликвидировали 15 пожаров, четыре из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили четыре возгорания.