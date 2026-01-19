Чечня стала самым безопасным регионом в России
Уровень преступности в республике самый низкий среди всех субъектов РФ
19 января 2026, 23:45, ИА Амител
В России наименьший уровень преступности отмечается в Чеченской Республике и Ингушетии. Наиболее криминогенная обстановка сложилась в Карелии и Забайкальском крае, сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование за 2025 год.
По информации, предоставленной МВД, в 2025 году на территории РФ было учтено 1 771 174 преступных деяния, что демонстрирует снижение на 7,3% относительно показателей 2024 года. В большей части субъектов федерации (80 регионах) зафиксировано уменьшение общего числа зарегистрированных преступлений, а в 66 регионах сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Анализ показывает значительные различия в уровне и динамике преступности между регионами.
В первую тройку с наименьшим уровнем преступности, как и годом ранее, входят Ингушетия (37 преступлений на 10 тысяч человек) и Дагестан (42 преступления). В 39 субъектах РФ в 2025 году уровень регистрируемой преступности оказался ниже среднероссийского.
Лидирует по уровню преступности Карелия, где зафиксировано 183 преступления на 10 тысяч жителей, что соответствует ситуации прошлого года. В числе регионов с наиболее неблагоприятной криминогенной обстановкой также Забайкальский край и Республика Алтай, где в 2025 году зарегистрировано 181 и 177 преступлений на 10 тысяч человек соответственно. При этом эксперты акцентируют внимание на том, что во всех указанных регионах наблюдается снижение количества преступлений по сравнению с предыдущим годом.
06:24:59 20-01-2026
Это повод для медали Адаму
13:07:16 20-01-2026
Гость (06:24:59 20-01-2026) Это повод для медали Адаму...
В результате аварии с кортежем Адама погиб водитель другого автомобиля. По традиции никакого дела не заведено.
19:03:40 20-01-2026
Гость (13:07:16 20-01-2026) В результате аварии с кортежем Адама погиб водитель друг... он успел извиниться?
07:03:51 20-01-2026
Конечно самый безопасный регион! Ни секунды в этом не сомневаюсь. Если ехать туда с собственным гранатометом...
07:22:35 20-01-2026
Для кого безопасным?
08:18:25 20-01-2026
Конечно безопасный. Там каждый второй ходит со стволом, а каждый первый с кинжалом. А в доме у них - пулемёт. А то и два. Вот вам наглядный пример, как бороться с преступностью. Дайте возможность людям приобретать, хранить и носить при себе хотя бы короткоствольное оружие и преступность сойдет на нет. Но так ведь нет. А вдруг что, а вдруг люди пойдут не в ту сторону...
09:49:49 20-01-2026
Гость (08:18:25 20-01-2026) Конечно безопасный. Там каждый второй ходит со стволом, а ка... чем такое писать нужно знать историю Чечни, или вы для всех регионов РФ хотите видеть судьбу Чечни?
08:48:19 20-01-2026
Вот с кого пример брать нужно и гордиться
09:13:28 20-01-2026
Расскажите об этом Седе Сулеймановой, которая не хотела жить в Чечне.
09:55:22 20-01-2026
Гость (09:13:28 20-01-2026) Расскажите об этом Седе Сулеймановой, которая не хотела жить...
В 2023 Седа Сулейманова сбежала от родственников в Санкт-Петербург из-за отказа вступать в договорный брак. Но полицейские задержали её, заявив, что якобы она подозревается в краже украшений матери на сумму 150 тысяч рублей и увезли обратно в Чечню. В Чечне Сулейманову передали её родственникам. Уполномоченный "по правам человека в Чечне" Мансур Солтаев через несколько дней после похищения опубликовал фотографию Сулеймановой, а в сентябре выложил видео, на котором она не произносит ни слова и не улыбается.
В апреле 2024 года СК России возбудил уголовное дело по факту пропажи Сулеймановой.
Предположительно Седа убита родственниками или местными "правоохранительными органами".
09:23:22 20-01-2026
Учитывая коррумпированность и сплошной непотизм одного клана в государственных органах, а также традиции самосуда, то удивительно вообще, что там есть показатели официальной преступности. В Багдаде всё спокойно (с)
09:34:57 20-01-2026
только что то пдд там не соблюдают - давят кортежами всех подряд
09:51:55 20-01-2026
А где Седа?
09:54:06 20-01-2026
Выдам базу: если преступления не регистрировать то и преступности в регионе не будет.
10:18:17 20-01-2026
Мусульмане не пьют, вот вам и результат.
11:46:53 20-01-2026
Может их там и нет, они все в Масквабаде?
19:14:47 20-01-2026
Как там сказал Станиславский? - Вот и я тоже не верю(((.
21:00:59 20-01-2026
чё та я очкую ехать в это безопасное средневековое княжество