Чечня стала самым безопасным регионом в России

Уровень преступности в республике самый низкий среди всех субъектов РФ

19 января 2026, 23:45, ИА Амител

Складной нож / Фото: amic.ru

В России наименьший уровень преступности отмечается в Чеченской Республике и Ингушетии. Наиболее криминогенная обстановка сложилась в Карелии и Забайкальском крае, сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование за 2025 год.

По информации, предоставленной МВД, в 2025 году на территории РФ было учтено 1 771 174 преступных деяния, что демонстрирует снижение на 7,3% относительно показателей 2024 года. В большей части субъектов федерации (80 регионах) зафиксировано уменьшение общего числа зарегистрированных преступлений, а в 66 регионах сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Анализ показывает значительные различия в уровне и динамике преступности между регионами.

В первую тройку с наименьшим уровнем преступности, как и годом ранее, входят Ингушетия (37 преступлений на 10 тысяч человек) и Дагестан (42 преступления). В 39 субъектах РФ в 2025 году уровень регистрируемой преступности оказался ниже среднероссийского.

Лидирует по уровню преступности Карелия, где зафиксировано 183 преступления на 10 тысяч жителей, что соответствует ситуации прошлого года. В числе регионов с наиболее неблагоприятной криминогенной обстановкой также Забайкальский край и Республика Алтай, где в 2025 году зарегистрировано 181 и 177 преступлений на 10 тысяч человек соответственно. При этом эксперты акцентируют внимание на том, что во всех указанных регионах наблюдается снижение количества преступлений по сравнению с предыдущим годом.