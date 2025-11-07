Четыре человека погибли при крушении вертолета с туристами в Дагестане

Еще трое пострадавших были экстренно госпитализированы в критическом состоянии

07 ноября 2025, 20:30, ИА Амител

Крыло самолета в аэропорту / Фото: amic.ru

Трагедия произошла в Карабудахкентском районе Республики Дагестан. Вертолет, предположительно с туристами на борту, потерпел крушение недалеко от города Избербаш. По предварительной информации, на его борту находилось до десяти человек, сообщает "Интерфакс".

В результате аварии четверо человек погибли. Еще трое пострадавших были экстренно госпитализированы в критическом состоянии. Остальным, находившимся на борту, оказывается необходимая помощь.

По предварительным данным, инцидент произошел во время посадки вертолета Ка-226. Авария случилась, предположительно, в районе, прилегающем к одному из туристических лагерей.

На месте работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.