Самолет разбился в Красноярском крае. Погибли два человека
Воздушное судно потерпело крушение при выполнении авиационных работ
03 октября 2025, 20:15, ИА Амител
Крыло самолета в аэропорту / Фото: amic.ru
В Красноярском крае произошла авиакатастрофа с самолетом Ан-2, принадлежащим авиакомпании "Борус". Воздушное судно потерпело крушение при выполнении авиационных работ, на его борту находились два человека, которые погибли, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По предварительной информации, инцидент произошел недалеко от одной из воинских частей региона. В настоящее время на месте работают спасатели и специалисты, которые устанавливают обстоятельства и причины катастрофы.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения воздушного судна.
