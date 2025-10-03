Самолет разбился в Красноярском крае. Погибли два человека

Воздушное судно потерпело крушение при выполнении авиационных работ

03 октября 2025, 20:15, ИА Амител

В Красноярском крае произошла авиакатастрофа с самолетом Ан-2, принадлежащим авиакомпании "Борус". Воздушное судно потерпело крушение при выполнении авиационных работ, на его борту находились два человека, которые погибли, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, инцидент произошел недалеко от одной из воинских частей региона. В настоящее время на месте работают спасатели и специалисты, которые устанавливают обстоятельства и причины катастрофы.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения воздушного судна.