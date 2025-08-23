Четыре молодых человека пострадали в ДТП в Барнауле

Автомобиль вылетел с дороги на кольце на улице Малахова

23 августа 2025, 09:59, ИА Амител

Эвакуация автомобиля после аварии / Фото: "В курсе 22"

Четыре пассажира пострадали в аварии на кольце между улицами Малахова и Антона Петрова. Об этом сообщает паблик "В курсе 22".

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль вылетел с дороги на территорию кольца и остановился между путями. Машина выглядит сильно искореженной.

Как рассказали в Госавтоинспекции, авария случилась в 04:05 на улице Малахова, 176б. 33-летний водитель Nissan Murano не справился с управлением и врезался в препятствие.

«В результате аварии пострадали четверо пассажиров – две девушки 2007 и одна 2009 г.р., а также молодой человек 2005 г.р. Всем оказали помощь в городской больнице № 1, госпитализация не потребовалась», – добавили в ведомстве.

У водителя нет прав. В отношении него составили протокол. Кроме того, просматриваются признаки нарушения по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").