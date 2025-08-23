Четыре молодых человека пострадали в ДТП в Барнауле
Автомобиль вылетел с дороги на кольце на улице Малахова
23 августа 2025, 09:59, ИА Амител
Четыре пассажира пострадали в аварии на кольце между улицами Малахова и Антона Петрова. Об этом сообщает паблик "В курсе 22".
На опубликованных кадрах видно, что автомобиль вылетел с дороги на территорию кольца и остановился между путями. Машина выглядит сильно искореженной.
Как рассказали в Госавтоинспекции, авария случилась в 04:05 на улице Малахова, 176б. 33-летний водитель Nissan Murano не справился с управлением и врезался в препятствие.
«В результате аварии пострадали четверо пассажиров – две девушки 2007 и одна 2009 г.р., а также молодой человек 2005 г.р. Всем оказали помощь в городской больнице № 1, госпитализация не потребовалась», – добавили в ведомстве.
У водителя нет прав. В отношении него составили протокол. Кроме того, просматриваются признаки нарушения по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").
12:42:34 23-08-2025
Девушке 2009 г.р. само то в 4 часа ночью кататься.
Повеселились.
13:31:28 23-08-2025
Гонщики без мозгов.
07:24:46 24-08-2025
Жаль, что не убились.
23:51:25 24-08-2025
Гость (07:24:46 24-08-2025) Жаль, что не убились. ... прекрати, она родит пятерых!!