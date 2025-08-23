НОВОСТИПроисшествия

Четыре молодых человека пострадали в ДТП в Барнауле

Автомобиль вылетел с дороги на кольце на улице Малахова

23 августа 2025, 09:59, ИА Амител

Эвакуация автомобиля после аварии / Фото: "В курсе 22"
Эвакуация автомобиля после аварии / Фото: "В курсе 22"

Четыре пассажира пострадали в аварии на кольце между улицами Малахова и Антона Петрова. Об этом сообщает паблик "В курсе 22"

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль вылетел с дороги на территорию кольца и остановился между путями. Машина выглядит сильно искореженной. 

Как рассказали в Госавтоинспекции, авария случилась в 04:05 на улице Малахова, 176б. 33-летний водитель Nissan Murano не справился с управлением и врезался в препятствие. 

«В результате аварии пострадали четверо пассажиров – две девушки 2007 и одна 2009 г.р., а также молодой человек 2005 г.р. Всем оказали помощь в городской больнице № 1, госпитализация не потребовалась», – добавили в ведомстве.

У водителя нет прав. В отношении него составили протокол. Кроме того, просматриваются признаки нарушения по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). 

Барнаул

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

12:42:34 23-08-2025

Девушке 2009 г.р. само то в 4 часа ночью кататься.
Повеселились.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:28 23-08-2025

Гонщики без мозгов.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:24:46 24-08-2025

Жаль, что не убились.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:51:25 24-08-2025

Гость (07:24:46 24-08-2025) Жаль, что не убились. ... прекрати, она родит пятерых!!

  0 Нравится
Ответить
