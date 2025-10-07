Четыре человека пострадали в ДТП в Зональном районе

18-летняя девушка-водитель не уступила дорогу на перекрестке неравнозначных дорог другому автомобилю

07 октября 2025, 18:05, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Зональном районе Алтайского края 7 октября в 13:20 на 11-м километре автодороги Бийск – Соколово – Акутиха – Солдатово произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Госавтоинспекция края.

18-летняя девушка – водитель Toyota Corolla не уступила дорогу на перекрестке неравнозначных дорог автомобилю SsangYong Kyron под управлением 67-летней женщины, который имел преимущество в движении.

В результате столкновения пострадали все участники ДТП: оба водителя, 23-летний пассажир "Тойоты" и 69-летний пассажир второй иномарки.

Сотрудники ГАИ оперативно выехали на место аварии для проведения следственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.