В России предложили лечить в ветклиниках только чипированных животных

Хотя на общероссийском уровне требование о чипировании животных еще не ввели, некоторые регионы, включая Алтайский край, уже его внедрили

16 января 2026, 12:00, ИА Амител

Кот спит на диване / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Государственной Думе выдвинули инициативу о предоставлении ветеринарной помощи исключительно домашним животным с чипом. По замыслу авторов, мера призвана решить сразу несколько задач – контролировать численность домашних кошек и собак, воспитать у владельцев более ответственное отношение к питомцам и сократить популяцию бездомных животных, пишут "Вести Алтай".

На федеральном уровне обязательное чипирование пока не ввели. Однако некоторые субъекты РВ уже реализуют подобные нормы. В числе пионеров – Алтайский край. Постановка кошек и собак на учет в регионе стала обязательной год назад.

Итоги пилотного проекта ощутимы. Так, за 12 месяцев чипировали 80 тыс. домашних питомцев. Стоимость процедуры в государственной ветклинике составляет от 600 рублей, а в частной – от 1000 рублей.

Инициатива в Госдуме пока на стадии обсуждения. Ее дальнейшая судьба будет зависеть от оценки эффективности региональных практик.

Накануне сообщалось, что россиян хотят обязать чипировать и ставить на учет домашних животных. Парламентарии убеждены, что обязательная маркировка упростит поиск пропавших питомцев.

Комментарии 27

Avatar Picture
Гость

12:07:02 16-01-2026

Такие предложения можно расценить, как жестокое обращение с животными.

  59 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:17:50 19-01-2026

Гость (12:07:02 16-01-2026) Такие предложения можно расценить, как жестокое обращение с ... Если примут этот бред как закон то много наших пушистых друзей не получат ветпомощь потому что у меня вот 6 котов и пёс где взят деньги всех чипировать. Это раз а от животных до людей один шаг поверьте мне ещё не вечер.....

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:13:32 16-01-2026

ага, и срочную мед. помощь людям только с документами.
вообще уже ничего в этой стране не удивляет.

  43 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:16:53 16-01-2026

Какие феерические идиоты... То есть а) просто поставить рандомной животине прививку хотя бы от бешенства будет нельзя и б) вот подобрал ты кого-то с улицы, естессно, без чипа и в полудохлом виде и... лечить это животное никто не будет, получается? И да, вся эта затея с чипами лишена смысла до тех пор, пока не будет единой базы.

  49 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:40 16-01-2026

Гость (12:16:53 16-01-2026) Какие феерические идиоты... То есть а) просто поставить ранд... Рандомных животинок без чипа нужно разрешить только усыплять сразу.

  -42 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:22:27 16-01-2026

Гость (12:59:40 16-01-2026) Рандомных животинок без чипа нужно разрешить только усыплять... Ну да, конечно. То есть уличное животное нельзя будет подобрать, пролечить и забрать себе?.. Отлично, чо. И да, если у кого-то дома животное без чипа, то, кмк, все же лучше, чтобы это было привитое животное, не находите? Потому что усыплять его хозяин не будет, зато заразиться оно может вполне.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:34 16-01-2026

Гость (12:59:40 16-01-2026) Рандомных животинок без чипа нужно разрешить только усыплять... А лучше подобных комментаторов

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:16 16-01-2026

Гость (12:16:53 16-01-2026) Какие феерические идиоты... То есть а) просто поставить ранд... Прививку от бешенства делают "До", после заболевания делать поздно. Ты будешь ходить по улицам, ловить рандомных собак и тащить их на прививку?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:18 16-01-2026

Гость (14:11:16 16-01-2026) Прививку от бешенства делают "До", после заболевания делать ... Спасибо, кэп. Так что лучше - когда у хозяина, пусть и не очень радивого, есть возможность бесплатно привить собаку или кошку хотя бы от бешенства, или такой возможности нет? Ну и да, если я подбираю животное с улицы, я не чипировать его буду в первую очередь, а лечить, глистогонить и прививать. Но ветеринарам предлагается это запретить, как я понимаю. Отличная идея лепить чип подыхающему зверю или не лечить его вовсе.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Медведь-шатун

12:20:28 16-01-2026

Просто интересно, кто так настойчиво это чипирование продвигает, чья жена купила бизнес по чипированию, не ну просто интересно...., прям нет больше проблем в государстве....

  49 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:24:36 16-01-2026

И только чипированных депутатов.

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:49 16-01-2026

Гость (12:24:36 16-01-2026) И только чипированных депутатов....
Их можно не лечить, всё равно уже не помогает.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:53 16-01-2026

Бред. А если не чипирован - пусть животное мучается? Это уже живодерство.

  56 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:14 16-01-2026

Что за кошмар предложили? Предложение обрекать на смерть нечипированных? Это какое то живодерское предложение. Что дальше?

  47 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:29 16-01-2026

И корм в магазинах продавать только по паспорту чипированного животного?

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:51 16-01-2026

Гость (12:43:29 16-01-2026) И корм в магазинах продавать только по паспорту чипированног...
лучший корм - это натуральное видотипичное питание (мясо, мясокостное, внутренности в сыром виде), а промышленный корм -яд. уберите корм и 80% проблем у вашего животного просто уйдут или никогда не возникнут

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:03 16-01-2026

Гость (12:47:51 16-01-2026) лучший корм - это натуральное видотипичное питание (мясо... У меня за последние 20 лет было 12 животных и сейчас 5, все прожили до 15-20 лет без единой болячки на хороших премиальных кормах

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:36 16-01-2026

Гость (12:43:29 16-01-2026) И корм в магазинах продавать только по паспорту чипированног... И только чипированому хозяину)))

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:03 16-01-2026

Выгнать из госдумы прелдожившего этот бред и живодерство (ибо нечипированные животинки должны мучаться по его мнению?).
Желательно решить полиса ОМС и запретить лечить этого гноя даже в платных клиниках.

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:29 16-01-2026

вы вто еще не поняли, что дышло как волчок, всегда вертится в нужную сторону и для нужных людей.
то на что агитируют из каждого утюга - в срочном порядке нужно узкой группе лиц.
состригли за чипы - это разово.
дальше ждите подстрижки от мытарей.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:29:34 16-01-2026

Постановка кошек и собак на учет в регионе стала обязательной год назад.------ вот неправда. Обязательно только собак. Кошек по желанию пока еще)

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:56 16-01-2026

те кто своих животных не чипирует и так их не лечат

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:20 16-01-2026

Гость (14:25:56 16-01-2026) те кто своих животных не чипирует и так их не лечат... Угу, вот подобрал животное приют. В состоянии нестояния. Им его как лечить? Чипа у него стопроцентно нет, и?.. Вот вы подобрали котенка, которого бы не чипировать, а осмотреть, пролечить, потом привить, а уж потом лезть к нему с чипом. И?..

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:36 16-01-2026

Гость (14:25:56 16-01-2026) те кто своих животных не чипирует и так их не лечат... С чего это такие выводы? Мы своего песика не чипировали, но и прививки ставим, и в ветклинику водим, если приболел, и лекарства покупаем.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

17:41:37 17-01-2026

Гость (12:16:53 16-01-2026) Какие феерические идиоты... То есть а) просто поставить ранд... Не идиоты, а держиморды. Их развелось во всех властных структурах. Для них характерна фраза кто разрешил, а среди инициатив доминируют идеи запретов и штрафов.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

23:08:17 18-01-2026

ЕР всю надо чипировать

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

14:58:48 20-01-2026

Не переживайте, на всякий запрет, будет действия, найдутся чуткие ветеринары, поверьте. А в правительстве сидят те, которые ничего хорошего не могут создать для людей и животных, но хоть такую ересь надо предлагать, чтобы оправдать зарплату, уже давно все поняли.

  0 Нравится
Ответить
