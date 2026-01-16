В России предложили лечить в ветклиниках только чипированных животных
Хотя на общероссийском уровне требование о чипировании животных еще не ввели, некоторые регионы, включая Алтайский край, уже его внедрили
В Государственной Думе выдвинули инициативу о предоставлении ветеринарной помощи исключительно домашним животным с чипом. По замыслу авторов, мера призвана решить сразу несколько задач – контролировать численность домашних кошек и собак, воспитать у владельцев более ответственное отношение к питомцам и сократить популяцию бездомных животных, пишут "Вести Алтай".
На федеральном уровне обязательное чипирование пока не ввели. Однако некоторые субъекты РВ уже реализуют подобные нормы. В числе пионеров – Алтайский край. Постановка кошек и собак на учет в регионе стала обязательной год назад.
Итоги пилотного проекта ощутимы. Так, за 12 месяцев чипировали 80 тыс. домашних питомцев. Стоимость процедуры в государственной ветклинике составляет от 600 рублей, а в частной – от 1000 рублей.
Инициатива в Госдуме пока на стадии обсуждения. Ее дальнейшая судьба будет зависеть от оценки эффективности региональных практик.
Накануне сообщалось, что россиян хотят обязать чипировать и ставить на учет домашних животных. Парламентарии убеждены, что обязательная маркировка упростит поиск пропавших питомцев.
Такие предложения можно расценить, как жестокое обращение с животными.
Гость (12:07:02 16-01-2026) Такие предложения можно расценить, как жестокое обращение с ... Если примут этот бред как закон то много наших пушистых друзей не получат ветпомощь потому что у меня вот 6 котов и пёс где взят деньги всех чипировать. Это раз а от животных до людей один шаг поверьте мне ещё не вечер.....
ага, и срочную мед. помощь людям только с документами.
вообще уже ничего в этой стране не удивляет.
Какие феерические идиоты... То есть а) просто поставить рандомной животине прививку хотя бы от бешенства будет нельзя и б) вот подобрал ты кого-то с улицы, естессно, без чипа и в полудохлом виде и... лечить это животное никто не будет, получается? И да, вся эта затея с чипами лишена смысла до тех пор, пока не будет единой базы.
Гость (12:16:53 16-01-2026) Какие феерические идиоты... То есть а) просто поставить ранд... Рандомных животинок без чипа нужно разрешить только усыплять сразу.
Гость (12:59:40 16-01-2026) Рандомных животинок без чипа нужно разрешить только усыплять... Ну да, конечно. То есть уличное животное нельзя будет подобрать, пролечить и забрать себе?.. Отлично, чо. И да, если у кого-то дома животное без чипа, то, кмк, все же лучше, чтобы это было привитое животное, не находите? Потому что усыплять его хозяин не будет, зато заразиться оно может вполне.
Гость (12:59:40 16-01-2026) Рандомных животинок без чипа нужно разрешить только усыплять... А лучше подобных комментаторов
Гость (12:16:53 16-01-2026) Какие феерические идиоты... То есть а) просто поставить ранд... Прививку от бешенства делают "До", после заболевания делать поздно. Ты будешь ходить по улицам, ловить рандомных собак и тащить их на прививку?
Гость (14:11:16 16-01-2026) Прививку от бешенства делают "До", после заболевания делать ... Спасибо, кэп. Так что лучше - когда у хозяина, пусть и не очень радивого, есть возможность бесплатно привить собаку или кошку хотя бы от бешенства, или такой возможности нет? Ну и да, если я подбираю животное с улицы, я не чипировать его буду в первую очередь, а лечить, глистогонить и прививать. Но ветеринарам предлагается это запретить, как я понимаю. Отличная идея лепить чип подыхающему зверю или не лечить его вовсе.
Просто интересно, кто так настойчиво это чипирование продвигает, чья жена купила бизнес по чипированию, не ну просто интересно...., прям нет больше проблем в государстве....
И только чипированных депутатов.
Гость (12:24:36 16-01-2026) И только чипированных депутатов....
Их можно не лечить, всё равно уже не помогает.
Бред. А если не чипирован - пусть животное мучается? Это уже живодерство.
Что за кошмар предложили? Предложение обрекать на смерть нечипированных? Это какое то живодерское предложение. Что дальше?
И корм в магазинах продавать только по паспорту чипированного животного?
Гость (12:43:29 16-01-2026) И корм в магазинах продавать только по паспорту чипированног...
лучший корм - это натуральное видотипичное питание (мясо, мясокостное, внутренности в сыром виде), а промышленный корм -яд. уберите корм и 80% проблем у вашего животного просто уйдут или никогда не возникнут
Гость (12:47:51 16-01-2026) лучший корм - это натуральное видотипичное питание (мясо... У меня за последние 20 лет было 12 животных и сейчас 5, все прожили до 15-20 лет без единой болячки на хороших премиальных кормах
Гость (12:43:29 16-01-2026) И корм в магазинах продавать только по паспорту чипированног... И только чипированому хозяину)))
Выгнать из госдумы прелдожившего этот бред и живодерство (ибо нечипированные животинки должны мучаться по его мнению?).
Желательно решить полиса ОМС и запретить лечить этого гноя даже в платных клиниках.
вы вто еще не поняли, что дышло как волчок, всегда вертится в нужную сторону и для нужных людей.
то на что агитируют из каждого утюга - в срочном порядке нужно узкой группе лиц.
состригли за чипы - это разово.
дальше ждите подстрижки от мытарей.
Постановка кошек и собак на учет в регионе стала обязательной год назад.------ вот неправда. Обязательно только собак. Кошек по желанию пока еще)
те кто своих животных не чипирует и так их не лечат
Гость (14:25:56 16-01-2026) те кто своих животных не чипирует и так их не лечат... Угу, вот подобрал животное приют. В состоянии нестояния. Им его как лечить? Чипа у него стопроцентно нет, и?.. Вот вы подобрали котенка, которого бы не чипировать, а осмотреть, пролечить, потом привить, а уж потом лезть к нему с чипом. И?..
Гость (14:25:56 16-01-2026) те кто своих животных не чипирует и так их не лечат... С чего это такие выводы? Мы своего песика не чипировали, но и прививки ставим, и в ветклинику водим, если приболел, и лекарства покупаем.
Гость (12:16:53 16-01-2026) Какие феерические идиоты... То есть а) просто поставить ранд... Не идиоты, а держиморды. Их развелось во всех властных структурах. Для них характерна фраза кто разрешил, а среди инициатив доминируют идеи запретов и штрафов.
ЕР всю надо чипировать
Не переживайте, на всякий запрет, будет действия, найдутся чуткие ветеринары, поверьте. А в правительстве сидят те, которые ничего хорошего не могут создать для людей и животных, но хоть такую ересь надо предлагать, чтобы оправдать зарплату, уже давно все поняли.