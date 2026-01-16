В России предложили лечить в ветклиниках только чипированных животных

Хотя на общероссийском уровне требование о чипировании животных еще не ввели, некоторые регионы, включая Алтайский край, уже его внедрили

16 января 2026, 12:00, ИА Амител

Кот спит на диване / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Государственной Думе выдвинули инициативу о предоставлении ветеринарной помощи исключительно домашним животным с чипом. По замыслу авторов, мера призвана решить сразу несколько задач – контролировать численность домашних кошек и собак, воспитать у владельцев более ответственное отношение к питомцам и сократить популяцию бездомных животных, пишут "Вести Алтай".

На федеральном уровне обязательное чипирование пока не ввели. Однако некоторые субъекты РВ уже реализуют подобные нормы. В числе пионеров – Алтайский край. Постановка кошек и собак на учет в регионе стала обязательной год назад.

Итоги пилотного проекта ощутимы. Так, за 12 месяцев чипировали 80 тыс. домашних питомцев. Стоимость процедуры в государственной ветклинике составляет от 600 рублей, а в частной – от 1000 рублей.

Инициатива в Госдуме пока на стадии обсуждения. Ее дальнейшая судьба будет зависеть от оценки эффективности региональных практик.

Накануне сообщалось, что россиян хотят обязать чипировать и ставить на учет домашних животных. Парламентарии убеждены, что обязательная маркировка упростит поиск пропавших питомцев.