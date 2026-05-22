Рособрнадзор разрешил брать на ЕГЭ простые электронные часы

Смарт-часы с Bluetooth и выходом в интернет по-прежнему под запретом

22 мая 2026, 18:30, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с журналистами РИА Новости разъяснил, какие часы можно проносить на единый государственный экзамен.

«Простые электронные часы разрешены на ЕГЭ», — сказал Музаев.

При этом он подчеркнул, что смарт-часы, оснащенные Bluetooth, выходом в интернет или имеющие связь с другими устройствами, остаются под запретом.

Ранее Рособрнадзор разрешил брать на ЕГЭ банан и йогурт. Продукты и негазированную воду можно проносить в аудиторию, но вскрывать упаковку и есть нужно тихо.