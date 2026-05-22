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Рособрнадзор разрешил брать на ЕГЭ простые электронные часы

Смарт-часы с Bluetooth и выходом в интернет по-прежнему под запретом

22 мая 2026, 18:30, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с журналистами РИА Новости разъяснил, какие часы можно проносить на единый государственный экзамен.

«Простые электронные часы разрешены на ЕГЭ», — сказал Музаев.

При этом он подчеркнул, что смарт-часы, оснащенные Bluetooth, выходом в интернет или имеющие связь с другими устройствами, остаются под запретом.

Ранее Рособрнадзор разрешил брать на ЕГЭ банан и йогурт. Продукты и негазированную воду можно проносить в аудиторию, но вскрывать упаковку и есть нужно тихо.

       

Комментарии 4

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ДМВ

18:40:09 22-05-2026

Специально в кабинет, где проводится экзамен, вешают на видное место часы. Но нет, же нам мало...

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гость

20:09:05 22-05-2026

в аудитории, где проходит ЕГЭ, должны висеть часы настенные с крупным циферблатом

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Коренной житель

18:15:19 23-05-2026

А говорящие можно?

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Гость

12:15:25 24-05-2026

А можно с кукушкой? И маятником.

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