Рособрнадзор разрешил брать на ЕГЭ простые электронные часы
Смарт-часы с Bluetooth и выходом в интернет по-прежнему под запретом
22 мая 2026, 18:30, ИА Амител
ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с журналистами РИА Новости разъяснил, какие часы можно проносить на единый государственный экзамен.
«Простые электронные часы разрешены на ЕГЭ», — сказал Музаев.
При этом он подчеркнул, что смарт-часы, оснащенные Bluetooth, выходом в интернет или имеющие связь с другими устройствами, остаются под запретом.
Ранее Рособрнадзор разрешил брать на ЕГЭ банан и йогурт. Продукты и негазированную воду можно проносить в аудиторию, но вскрывать упаковку и есть нужно тихо.
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