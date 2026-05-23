До +16. Какая погода ждет Алтайский край 23 мая

По северу местами кратковременные дожди, грозы

23 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

От +11 до +26 градусов ожидается в Алтайском крае днем 23 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, по северу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле температура составит +13...+15 градусов. Преимущественно без осадков, в конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.