До +16. Какая погода ждет Алтайский край 23 мая
По северу местами кратковременные дожди, грозы
23 мая 2026, 06:00, ИА Амител
Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru
От +11 до +26 градусов ожидается в Алтайском крае днем 23 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков, по северу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле температура составит +13...+15 градусов. Преимущественно без осадков, в конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.
12:12:52 23-05-2026
И где же, в нашем крае, до +26? Вот бы, погреться...