НОВОСТИПогода в Барнауле

До +16. Какая погода ждет Алтайский край 23 мая

По северу местами кратковременные дожди, грозы

23 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru
Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

От +11 до +26 градусов ожидается в Алтайском крае днем 23 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, по северу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле температура составит +13...+15 градусов. Преимущественно без осадков, в конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

Барнаул Алтайский край Погода
       

Комментарии 1

Avatar Picture
Валюша

12:12:52 23-05-2026

И где же, в нашем крае, до +26? Вот бы, погреться...

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров