Пунктуального обвальщика говяжьих голов ищут на Алтае. Топ "дорогих" вакансий

В список попали специалисты из разных отраслей

22 мая 2026, 15:10, ИА Амител

Корова / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений Алтайского края попали водители, программисты, управляющие, ветеринары, геодезисты и другие специалисты. Сервис по поиску работы "Зарплата.ру" составил рейтинг наиболее доходных вакансий из разных отраслей.

Водитель в такси

Заработная плата составляет от 150 000 до 180 000 рублей в месяц на руки. Работодатель предоставляет автомобиль в аренду, берет на себя ТО, ремонт и страховку. Подключение к крупнейшим агрегаторам происходит без вложений, первые заказы доступны уже в день выхода. Требования: водительское удостоверение категории B и стаж вождения от трех лет. Выплаты производятся ежедневно, график работы возможен как 6/1, так и 5/2.

Ветеринарный врач

Доход составляет от 150 000 рублей в месяц на руки. Требуется специалист с высшим ветеринарным образованием и опытом работы на крупном рогатом скоте от трех лет. Врач будет контролировать здоровье 350 дойных коров, проводить диагностику, вакцинацию и лечение. Работа проходит на современной автоматизированной ферме в Троицком районе (село Еремино). Компания предоставляет комфортное проживание и горячее питание за свой счет.

Водитель

Заработная плата составляет от 150 000 рублей в месяц до вычета налогов. Требуется водитель категории E для работы на европейском грузовике с рефрижератором. Основная задача — перевозка продуктов питания по маршруту Барнаул — Москва — Барнаул с использованием трасс М12 и ЦКАД. От соискателя требуется опыт вождения от трех лет. Компания помогает с оформлением медицинской книжки и выплачивает премии.

Управляющий рестораном

Доход варьируется от 120 000 до 180 000 рублей за месяц на руки. Работодатель ищет руководителя с опытом управления коллективом от 40 человек. В обязанности входит бюджетирование, контроль инвентаризаций, обеспечение стандартов сервиса и взаимодействие с проверяющими органами. Предлагается график 5/2, корпоративная скидка 20% на продукцию ресторана и работа в крупнейшей ресторанной компании России.

Управляющий / генеральный менеджер базы отдыха

Заработная плата составляет от 130 000 до 150 000 рублей на руки (оклад 110 000 рублей плюс бонусы по KPI). Требуется управляющий для работы на Алтае с 24 домами на территории базы отдыха и собственным баром-рестораном. В подчинении будет от 10 до 20 сотрудников. Компания оплачивает переезд и предоставляет проживание на территории объекта. Опыт управления штатом от 15 человек является обязательным требованием.

Программист 1C

Доход составляет до 120 000 рублей за месяц на руки. Специалист будет заниматься поддержкой пользователей, программированием по техническим заданиям и модификацией типовых конфигураций. Требуется умение писать код 1С и разбираться в чужом коде, приветствуется знание основ бухгалтерского учета и наличие сертификатов 1С. Условия: официальное трудоустройство, график 5/2 и корпоративная сотовая связь.

Инженер-геодезист

Заработная плата составляет от 120 000 рублей за месяц на руки. В задачи входит приемка геодезической основы от заказчика, вынос в натуру положения конструкций (центров свай) и выполнение исполнительной съемки. От кандидата требуются навыки чтения чертежей, работы с тахеометром и в программе AutoCAD. Предлагается скользящий график работы и компенсация мобильной связи.

Обвальщик говяжьих голов

Доход составляет от 80 000 до 120 000 рублей за месяц на руки. Основная обязанность — обвалка говяжьих голов и поддержание чистоты на рабочем месте. Требуются ответственность и пунктуальность, опыт работы в данной сфере — от одного года. Компания гарантирует стабильную выплату заработной платы два раза в месяц. График работы стандартный: пять дней по восемь часов.