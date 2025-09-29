Журналистка, похоронившая мужа после девяти месяцев комы, сама лечится от страшного недуга

29 сентября 2025, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: кадр из передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия 1"

В Москве 28 сентября простились с известным российским режиссером Тиграном Кеосаяном. Артиста, который около девяти месяцев провел в коме, не смогли спасти врачи. Все это время о состоянии Кеосаяна регулярно рассказывала его жена Маргарита Симоньян. Ряд СМИ писали, что во время прощания она не смогла сдержать слез и опустилась на колени перед гробом супруга.

В то же время главный редактор RT сама продолжает борьбу со страшным заболеванием: в сентябре она сообщила, что болеет раком. О том, в каком состоянии находится Маргарита Симоньян и как проходит ее лечение, – в материале amic.ru.

1 В каком состоянии находится Маргарита Симоньян, которая лечится от рака? Никакой новой информации о своем здоровье Маргарита Симоньян в последнее время не сообщала. Напомним, о "страшном и тяжелом заболевании" журналистка рассказала в прямом эфире 8 сентября. Она поделилась, что ей предстоит операция, показав на грудь, но не уточнила, что именно за диагноз ей поставили. Зато уже 9 сентября опубликовала пост, где рассказала о перенесенном хирургическом вмешательстве. То, что "страшное и тяжелое заболевание" – это рак, Маргарита Симоньян рассказала 22 сентября. Она также дала понять, что, несмотря на проведенную операцию, лечение еще не закончено. «Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», – писала она в Telegram-канале.

2 Правда ли, что Маргарите Симоньян удалили грудь из-за рака? Точно неизвестно. Она так и не рассказала, что именно за хирургическое вмешательство ей провели. Но намекала, что этой операцией может быть мастэктомия. «Когда мы вспоминаем девочек из "Молодой гвардии", которые знали, что им отрежут грудь наживую – не под наркозом, как мне, а прямо на глазах – и убьют с этими отрезанными грудями, будут подвешивать заживо, вырывать языки и ноздри. Они все равно шли на это, чтобы хоть немного, хоть маленькими шагами, хоть один эшелон взорвать, хоть один обоз фашистский сжечь, хоть на секундочку приблизить нашу победу», – рассуждала она в прямом эфире о подвиге советских девушек. Спустя время после операции она написала, что ей "все еще больно". «Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного», – делилась Симоньян.

3 Правда ли, что болезнь Симоньян может быть вызвана стрессом из-за комы Тиграна Кеосаяна? Естественно, однозначно сделать такой вывод нельзя. Но независимые медицинские эксперты, к которым обращаются за комментариями журналисты, допускают, что такие тяжелые жизненные ситуации могут провоцировать развитие опасных заболеваний. Пусть они и не вызывают недуги, но ускоряют их проявление. «Хронический стресс ведет к выбросу гормонов стресса: катехоламина, адреналина, норадреналина, кортизола. Они вызывают спазм сосудов, ишемию в тканях и кислородное голодание. А это уже среда для развития раковых, опухолевых клеток», – объяснил в беседе с "Вечерней Москвой" онколог Александр Серяков.

4 Какие прогнозы на выздоровление Маргариты Симоньян? О прогнозах ничего неизвестно. Лечащие врачи Симоньян комментариев не дают. Сама журналистка не раз подчеркивала, что ее будущее "в руках Господа". При этом независимые медики отмечали, что после операции таким пациентам всегда назначают химиотерапию, лучевую или гормональную терапию, а то и несколько видов лечения сразу. При этом сроки восстановления индивидуальны: многое зависит от внутренних сил организма.