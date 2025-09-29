Журналистка, похоронившая мужа после девяти месяцев комы, сама лечится от страшного недуга
Маргарита Симоньян / Фото: кадр из передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия 1"
В Москве 28 сентября простились с известным российским режиссером Тиграном Кеосаяном. Артиста, который около девяти месяцев провел в коме, не смогли спасти врачи. Все это время о состоянии Кеосаяна регулярно рассказывала его жена Маргарита Симоньян. Ряд СМИ писали, что во время прощания она не смогла сдержать слез и опустилась на колени перед гробом супруга.
В то же время главный редактор RT сама продолжает борьбу со страшным заболеванием: в сентябре она сообщила, что болеет раком. О том, в каком состоянии находится Маргарита Симоньян и как проходит ее лечение, – в материале amic.ru.
В каком состоянии находится Маргарита Симоньян, которая лечится от рака?
Никакой новой информации о своем здоровье Маргарита Симоньян в последнее время не сообщала. Напомним, о "страшном и тяжелом заболевании" журналистка рассказала в прямом эфире 8 сентября. Она поделилась, что ей предстоит операция, показав на грудь, но не уточнила, что именно за диагноз ей поставили. Зато уже 9 сентября опубликовала пост, где рассказала о перенесенном хирургическом вмешательстве.
То, что "страшное и тяжелое заболевание" – это рак, Маргарита Симоньян рассказала 22 сентября. Она также дала понять, что, несмотря на проведенную операцию, лечение еще не закончено.
«Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», – писала она в Telegram-канале.
Правда ли, что Маргарите Симоньян удалили грудь из-за рака?
Точно неизвестно. Она так и не рассказала, что именно за хирургическое вмешательство ей провели. Но намекала, что этой операцией может быть мастэктомия.
«Когда мы вспоминаем девочек из "Молодой гвардии", которые знали, что им отрежут грудь наживую – не под наркозом, как мне, а прямо на глазах – и убьют с этими отрезанными грудями, будут подвешивать заживо, вырывать языки и ноздри. Они все равно шли на это, чтобы хоть немного, хоть маленькими шагами, хоть один эшелон взорвать, хоть один обоз фашистский сжечь, хоть на секундочку приблизить нашу победу», – рассуждала она в прямом эфире о подвиге советских девушек. Спустя время после операции она написала, что ей "все еще больно".
«Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного», – делилась Симоньян.
Правда ли, что болезнь Симоньян может быть вызвана стрессом из-за комы Тиграна Кеосаяна?
Естественно, однозначно сделать такой вывод нельзя. Но независимые медицинские эксперты, к которым обращаются за комментариями журналисты, допускают, что такие тяжелые жизненные ситуации могут провоцировать развитие опасных заболеваний. Пусть они и не вызывают недуги, но ускоряют их проявление.
«Хронический стресс ведет к выбросу гормонов стресса: катехоламина, адреналина, норадреналина, кортизола. Они вызывают спазм сосудов, ишемию в тканях и кислородное голодание. А это уже среда для развития раковых, опухолевых клеток», – объяснил в беседе с "Вечерней Москвой" онколог Александр Серяков.
Какие прогнозы на выздоровление Маргариты Симоньян?
О прогнозах ничего неизвестно. Лечащие врачи Симоньян комментариев не дают. Сама журналистка не раз подчеркивала, что ее будущее "в руках Господа". При этом независимые медики отмечали, что после операции таким пациентам всегда назначают химиотерапию, лучевую или гормональную терапию, а то и несколько видов лечения сразу. При этом сроки восстановления индивидуальны: многое зависит от внутренних сил организма.
Как и от чего умер муж Маргариты Симоньян, Тигран Кеосаян?
Муж Симоньян, известный режиссер Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть еще в конце 2024 года. С тех пор он лежал в коме, а супруга лишь изредка сообщала, что никаких значимых изменений в его состоянии нет. Журналистка до последнего надеялась на чудо, но его не случилось – в ночь на 26 сентября Кеосаян скончался.
Давайте организуем сбор средств на её лечение, телемарафон сделать к примеру в её поддержку. Талантливая она руководитель, надо спасать человека.
08:20:44 30-09-2025
Гость (16:48:26 29-09-2025) Давайте организуем сбор средств на её лечение, телемарафон с... Если это сарказм, то очень неуклюжий. А если нет.. лучше цыганке эти деньги отдай..
16:59:22 29-09-2025
у нее денег больше чем во всем нашем городе, она в свое время с Тигриком хорошо отщипнули из бюджета.
И да, Дожобса бабки от рака не уберегли
17:24:39 29-09-2025
гость (16:59:22 29-09-2025) у нее денег больше чем во всем нашем городе, она в свое врем...
Если бы он сразу согласился на операцию, а не занимался почти целый год сомнительной фигнёй типа иглоукалывания, раскрытия чакр и растительной диеты, то возможны до сих пор был жив - у него был благоприятный прогноз оперативного лечения. Даже бабки бесполезны, если человек сам себе злобный буратино
11:35:59 30-09-2025
Гость (17:24:39 29-09-2025) Если бы он сразу согласился на операцию, а не занимался ... полностью согласен, Джобса погубило самолечение, индуизм и прочее. Мог бы жить, и возможно сейчас айфон был бы передовым устройством, а не то, во что превратился. по сути особо ничего не меняется, кординально нового ничего нет, ценник конь, китайские флагманы уже заметно опередили и по цене и по функционалу.
17:37:30 29-09-2025
гость (16:59:22 29-09-2025) у нее денег больше чем во всем нашем городе, она в свое врем... Наивный ...у них бабок куры не клюют
17:57:19 29-09-2025
Гость (17:37:30 29-09-2025) Наивный ...у них бабок куры не клюют... А у вас на водку не хватает.
17:18:05 29-09-2025
Кеосоян умер, теперь будем читать каждый день про Симонян, пиар ради пиара.
17:42:05 29-09-2025
Когда Маргарита создавала империю RT и прилетела в Лондон, она в тамошней такси услышала радиопередачу своего канала.Водитель тогда сказал:"Вот единственная передача, которую стоит слушать. В отличии от местных отечественных.Завязался разговор. Но он так и не поверил кого он везëт. А уж впоследствии в Англии запретили RT. Это относительно демократии, свободы и в частности свободы слова. О них так часто трындят западные политики
18:03:51 29-09-2025
Гость (17:42:05 29-09-2025) Когда Маргарита создавала империю RT и прилетела в Лондон, о... Эти буржуазные западные СМИ, эти "акробаты пера, виртуозы фарса и шакалы ротационных машин" (С). Что было ясно установлено ещё сто лет назад.
23:08:37 29-09-2025
Гость (18:03:51 29-09-2025) Эти буржуазные западные СМИ, эти "акробаты пера, виртуозы фа... Установлено классиками советской литературы.
17:56:28 29-09-2025
Когда Маргарита создавали империю под названием RT, она прилетела в Лондон, села в такси и там услышала свою радиопередачу (разумеется на английском языке)). Водитель сказал, что вот единственная передача, которую стОит слушать, в отличии от местной пропаганды. Завязался разговор, но он так и не поверил кто она) А через несколько лет RT в некоторых больших цивилизованных странах, включая Великобританию запретили. В США еë вообще обещали арестовать. Это к свободе слова,перемещений и демократии, которыми так кичится западный мир.
19:39:04 29-09-2025
Гость (17:56:28 29-09-2025) Когда Маргарита создавали империю под названием RT, она при... Вы тут первый раз, да? Специально пришли рассказать эту интересную историю, целых два раза?
08:19:41 30-09-2025
Гость (19:39:04 29-09-2025) Вы тут первый раз, да? Специально пришли рассказать эту инте... Тебя тоже коробит от западной "свободной и демократической" пропаганды?
20:44:09 29-09-2025
Гость (17:56:28 29-09-2025) Когда Маргарита создавали империю под названием RT, она при... Это вам она рассказала?
23:34:49 29-09-2025
Больше нет в стране новостей как ежедневные сводки про их семейку.
10:47:08 30-09-2025
Гость (23:34:49 29-09-2025) Больше нет в стране новостей как ежедневные сводки про их се...
Ну не писать же каждый день как вырастут цены на всё после введения нового НДС. А тут целое семейство, на которое можно спустить народное недовольство. У Романовых для этого был Распутин
11:36:55 30-09-2025
Аминь в общем. Переживем.
Лучше новости напишите, че с бензином? дешеветь то собирается? государство мошт уже введет какието ограничения?