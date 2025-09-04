НОВОСТИОбщество

Что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна и каковы шансы на его выход из комы?

Врачи уже более восьми месяцев борются за жизнь режиссера

04 сентября 2025, 14:15, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"

На протяжении восьми месяцев в центре внимания общественности остается состояние Тиграна Кеосаяна. Известный российский режиссер в конце 2024 года перенес клиническую смерть и впал в глубокую кому. Официальной информации о его состоянии с тех пор появляется очень мало. В последнее время некоторые СМИ активно распространяют сведения о том, что артист начал "просыпаться". Однако эти данные никто не подтвердил.

О том, что известно о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна к началу сентября, – в материале amic.ru.

В каком состоянии находится Тигран Кеосаян к началу сентября?

Никакой новой информации о состоянии Тиграна Кеосаяна нет. Согласно последним официальным сведениям, режиссер продолжает находиться в тяжелом состоянии и глубокой коме. Врачи поддерживают его жизнь при помощи аппаратов жизнеобеспечения.

Откуда взялись новости, что Тигран Кеосаян вышел из комы?

Слухи об этом начали распространять различные СМИ. Некоторые издания сообщали, что Кеосаян стал проявлять признаки минимального сознания. Несколько источников со ссылкой на неназванный медперсонал писали, что режиссер начал подавать слабые реакции на свет и звук: двигать глазами, моргать и пытаться поднять руки.

Отметим, что эту информацию не подтвердили ни лечащие врачи режиссера, ни родственники. А значит, серьезных оснований верить ей нет.

Что говорит о состоянии Кеосаяна его супруга?

Жена Тиграна Кеосаяна, Маргарита Симоньян, активно общается с подписчиками в своем Telegram-канале. Она часто отвечает на вопросы аудитории, многие из которых связаны с состоянием режиссера. В одной из последних публикаций она опровергла данные о возможных улучшениях, которые активно распространяют СМИ. Симоньян отметила, что если ничего не пишет сама, то сказать ей попросту нечего.

«Это все фейки. Нечистоплотные медийщики хайпятся на нашем горе. Новости о состоянии Тиграна я публикую сама. Если ничего не пишу, значит, нечего сказать», – отметила журналистка в своем Telegram-канале.

Что случилось с режиссером Тиграном Кеосаяном?

В декабре 2024 года артист попал в реанимацию. Он пережил сердечный приступ и клиническую смерть, а затем впал в кому. Об этом 9 января 2025 года сообщила его супруга Маргарита Симоньян. Как отметила журналистка, у ее мужа "давно было больное сердце". Ранее артист перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах.

Маргарита Симоньян / Фото: Kremlin.ru

Россия Знаменитости

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

14:29:11 04-09-2025

первый!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:54 04-09-2025

Так и не ясно, что в итоге с Тиграном

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:01:16 04-09-2025

Гость (14:35:54 04-09-2025) Так и не ясно, что в итоге с Тиграном... Он в коме

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:01:29 04-09-2025

Гость (14:35:54 04-09-2025) Так и не ясно, что в итоге с Тиграном... завтра узнаем.. наверное

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:34 08-09-2025

Гость (14:35:54 04-09-2025) Так и не ясно, что в итоге с Тиграном... Он скорее всего мертв. Не может человек 9 месяцев быть в коме без последствий. Мозг не работает, на теле явно пролежни. Как лежачему пациенту перекапали кучу антибиотиков и думаю они уже просто не работают в его случае.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:23 04-09-2025

Лучше отпустить человека с миром, а не мучит на смертном одре.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:11:28 04-09-2025

По ходу день сурка наступил.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:06:52 04-09-2025

Сердце износилось. Очнется, сердце надо менять.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:39:00 04-09-2025

Гость (16:06:52 04-09-2025) Сердце износилось. Очнется, сердце надо менять.... Там уже приготовлено сердце. Как то писали.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:53:50 04-09-2025

Гость (17:39:00 04-09-2025) Там уже приготовлено сердце. Как то писали.... Гость, сердце не квашеная капуста в бочке. которая может хранится годами.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

02:14:28 05-09-2025

А говорили или писали,что Тигран жену Машей назвал???

  -1 Нравится
Ответить
