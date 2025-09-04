Врачи уже более восьми месяцев борются за жизнь режиссера

04 сентября 2025, 14:15, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"

На протяжении восьми месяцев в центре внимания общественности остается состояние Тиграна Кеосаяна. Известный российский режиссер в конце 2024 года перенес клиническую смерть и впал в глубокую кому. Официальной информации о его состоянии с тех пор появляется очень мало. В последнее время некоторые СМИ активно распространяют сведения о том, что артист начал "просыпаться". Однако эти данные никто не подтвердил.

О том, что известно о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна к началу сентября, – в материале amic.ru.

В каком состоянии находится Тигран Кеосаян к началу сентября?

Никакой новой информации о состоянии Тиграна Кеосаяна нет. Согласно последним официальным сведениям, режиссер продолжает находиться в тяжелом состоянии и глубокой коме. Врачи поддерживают его жизнь при помощи аппаратов жизнеобеспечения.

Откуда взялись новости, что Тигран Кеосаян вышел из комы?

Слухи об этом начали распространять различные СМИ. Некоторые издания сообщали, что Кеосаян стал проявлять признаки минимального сознания. Несколько источников со ссылкой на неназванный медперсонал писали, что режиссер начал подавать слабые реакции на свет и звук: двигать глазами, моргать и пытаться поднять руки.

Отметим, что эту информацию не подтвердили ни лечащие врачи режиссера, ни родственники. А значит, серьезных оснований верить ей нет.

Что говорит о состоянии Кеосаяна его супруга?

Жена Тиграна Кеосаяна, Маргарита Симоньян, активно общается с подписчиками в своем Telegram-канале. Она часто отвечает на вопросы аудитории, многие из которых связаны с состоянием режиссера. В одной из последних публикаций она опровергла данные о возможных улучшениях, которые активно распространяют СМИ. Симоньян отметила, что если ничего не пишет сама, то сказать ей попросту нечего.

«Это все фейки. Нечистоплотные медийщики хайпятся на нашем горе. Новости о состоянии Тиграна я публикую сама. Если ничего не пишу, значит, нечего сказать», – отметила журналистка в своем Telegram-канале.

Что случилось с режиссером Тиграном Кеосаяном?

В декабре 2024 года артист попал в реанимацию. Он пережил сердечный приступ и клиническую смерть, а затем впал в кому. Об этом 9 января 2025 года сообщила его супруга Маргарита Симоньян. Как отметила журналистка, у ее мужа "давно было больное сердце". Ранее артист перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах.