Что включает страхование имущества при ипотеке и как правильно оформить его онлайн?
Каждый ипотечный договор содержит пункт об обязательном страховании жилья. Это правило продиктовано практикой: риски повреждения или утраты объекта реальны, а последствия – дорогостоящие. Банк стремится обезопасить себя и заемщика от непредвиденных расходов, связанных с форс-мажорами. Полис покрывает ущерб, связанный с внешними или внутренними факторами, и позволяет не прерывать выплаты по кредиту даже при серьезных инцидентах.
Что обычно входит в полис?
В базовом варианте полис покрывает:
- повреждение квартиры при пожаре, заливе, взрыве;
- стихийные бедствия (град, буря, землетрясение);
- незаконные действия третьих лиц (взлом, вандализм);
- обрушение несущих конструкций, поломку систем водоснабжения.
Иногда можно добавить отделку и инженерное оборудование. Однако основное внимание всегда уделяется именно страхованию имущества при ипотеке как минимальному требованию для получения займа.
Как оформить быстро и удобно?
Онлайн-сервис позволяет заемщику оформить полис за десять минут. Указывается адрес, площадь, тип жилья, сумма покрытия – и готово. Электронный документ приходит на почту и принимается банком без дополнительных действий.
Важно убедиться, что срок полиса соответствует сроку очередного платежного периода по ипотеке. Также стоит сохранять копию документа и договор страхования в архиве.
Почему важно не отказываться от страховки?
Без действующего полиса банк может пересчитать процентную ставку и повысить ее. А в случае происшествия без страховки придется восстанавливать жилье за свой счет – параллельно выплачивая кредит.
При наличии страховки все расходы по восстановлению ложатся на страховую компанию. Это защищает семейный бюджет и исключает риски остаться без жилья и с долгами.
Защита, которая работает
Имущество в ипотеке – не просто квартира. Это инвестиция, ответственность и долгосрочное обязательство. Защита этой собственности должна быть такой же надежной, как сам кредитный договор. Страховка – это гарантия, что даже в случае неприятностей вы сможете восстановить утраченное без катастрофических последствий.
