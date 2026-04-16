Перцы и томаты в России резко подорожали на фоне войны в Иране

Снижения цен на овощи стоит ждать не раньше лета

16 апреля 2026, 12:34, ИА Амител

Помидоры / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

По данным Росстата, март преподнес россиянам сюрприз на овощных прилавках. Пока огурцы радовали покупателей снижением цен почти на треть, перец и помидоры заметно прибавили в стоимости. Причины — иранский конфликт и смена сезонов. За месяц цены выросли на 0,6%, а с начала года — на 2,71%, сообщает "КП-Москва".

Лидер подорожания — сладкий перец, стоимость которого увеличилась на 20%. Иран — один из ключевых поставщиков перца в Россию в зимне-весенний период. В начале марта Тегеран остановил весь экспорт продовольствия, чтобы прокормить собственное население. На российском рынке возник дефицит, и цены поползли вверх.

Томаты тоже подорожали заметно — на 17%. Эксперты давно подозревали, что значительная часть помидоров, которые идут к нам под видом азербайджанских, на самом деле имеют иранское происхождение. Мартовский скачок цен только подтвердил эту версию.

Перемирие пока не привело к возобновлению экспорта. Ирану нужно оценить ущерб, нанесенный посевам. Снижения цен на перец и томаты стоит ждать не раньше лета, когда поспеют отечественные овощи.

А вот огурцы, наоборот, подешевели. В феврале они взлетели в цене из-за суровой зимы: на обогрев теплиц уходило много энергии. С приходом весны дни стали длиннее, температура повысилась, расходы на электричество снизились и цены пошли вниз.