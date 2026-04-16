Перцы и томаты в России резко подорожали на фоне войны в Иране
Снижения цен на овощи стоит ждать не раньше лета
16 апреля 2026, 12:34, ИА Амител
По данным Росстата, март преподнес россиянам сюрприз на овощных прилавках. Пока огурцы радовали покупателей снижением цен почти на треть, перец и помидоры заметно прибавили в стоимости. Причины — иранский конфликт и смена сезонов. За месяц цены выросли на 0,6%, а с начала года — на 2,71%, сообщает "КП-Москва".
Лидер подорожания — сладкий перец, стоимость которого увеличилась на 20%. Иран — один из ключевых поставщиков перца в Россию в зимне-весенний период. В начале марта Тегеран остановил весь экспорт продовольствия, чтобы прокормить собственное население. На российском рынке возник дефицит, и цены поползли вверх.
Томаты тоже подорожали заметно — на 17%. Эксперты давно подозревали, что значительная часть помидоров, которые идут к нам под видом азербайджанских, на самом деле имеют иранское происхождение. Мартовский скачок цен только подтвердил эту версию.
Перемирие пока не привело к возобновлению экспорта. Ирану нужно оценить ущерб, нанесенный посевам. Снижения цен на перец и томаты стоит ждать не раньше лета, когда поспеют отечественные овощи.
А вот огурцы, наоборот, подешевели. В феврале они взлетели в цене из-за суровой зимы: на обогрев теплиц уходило много энергии. С приходом весны дни стали длиннее, температура повысилась, расходы на электричество снизились и цены пошли вниз.
13:01:15 16-04-2026
13:05:14 16-04-2026
"Эксперты давно подозревали, что значительная часть помидоров, которые идут к нам под видом азербайджанских, на самом деле имеют иранское происхождение. "------- Всегда считал, что розовое твердое недоразумение, которое привозят в холодное время года и называют "томатами", везут из Узбекистана...
14:29:58 16-04-2026
14:42:29 16-04-2026
18:16:37 16-04-2026
выше написано что изза Ирана нет подорожания а здесь пишут что есть-чему верить?
19:50:36 16-04-2026
21:33:49 16-04-2026
а черри из соседних городов, подорожали в поддержку, видимо. такая томатная солидарность. стоили 200+, сейчас почти 400.